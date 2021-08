„Weihnachten ist keine Jahreszeit. Es ist ein Gefühl.“ Edna Ferber

Obgleich bei uns die Weihnachtszeit in zwei Tagen endet, passt das Zitat der amerikanischen Schriftstellerin Edna Ferber (1885 bis 1968) derzeit besonders gut, denn erst in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag beginnt in den orthodoxen Kirchen Russlands, Serbiens und Georgiens das Fest.

...