Zelten muss nicht langweilig sein

Zelten ist wohl die unkomplizierteste Art, Urlaub zu machen, die man sich nur vorstellen kann. Man schnappt sich sein Zelt, etwas Proviant und macht es sich auf dem nächstmöglichen Zeltplatz bequem. Doch wenn man das Ganze etwas größer aufziehen möchte, hat man direkt auch mehr Möglichkeiten, Spaß und noch viel mehr Menschen dabei, die man gerade bei dieser Art des Urlaubes recht schnell und gut kennenlernen kann.

Planung und Anreise

Planung ist bei solchen Dingen das A und O. So hat sich einer meiner Freunde dazu bereit erklärt, das Ganze zu planen. Dazu gehörte unter anderem die Verteilung des Gepäcks, die freien Sitzplätze, die Organisation eines Campingplatzes und die Kalkulation der Kosten für bevorstehende Gruppeneinkäufe. Nachdem alles doch recht professionell festgehalten und geplant wurde, machte sich unsere Gruppe mit Autos und einem Sprinter mit Anhänger auf dem Weg zum Campingplatz in Bayern. Wichtig war es uns, etwas außerhalb des nächsten Ortes zu sein, da wir keine Anwohner stören wollten, weil wir eben auch mit größeren Musikboxen angereist sind.

Verpflegung und Unterkunft

Die Anreise und was für die Tage benötigt wird, muss gut geplant sein, gerade wenn man mit einer größeren Gruppe unterwegs ist. © Mautry

Nach der Schlüsselübergabe für die Sanitäranlagen machte sich die Gruppe sofort dran, die Zelte aufzubauen und den Pavillon, unter dem wir den Tag verbringen wollten, zu errichten. Unter diesem befanden sich auch der mitgebrachte Kühlschrank und die improvisierte Küche mit Mini-Gas-Grill und Herdplatte, da wir uns die Woche über nicht nur von Dingen aus der Dose ernähren wollte. So wurde auch direkt am ersten Tag ein Nudelgericht gekocht. Am zweiten Tag gab es ein Chili, welches gemeinsam mit Reis und Wraps zu einer Art Burrito wurde. An Tag drei und vier hatte sich die Gruppe dann entschieden, dass man zweimal hintereinander Grillen wolle, da dies jedem am besten schmeckte und am simpelsten zuzubereiten war. Dazu gab es noch Baguette, Kartoffeln und eine Auswahl an Soßen.

Gemeinsame Aktivitäten und andere Gruppen

Natürlich wollte meine Freunde und ich nicht nur den ganzen Tag auf dem Campingstuhl sitzen, sondern wenigstens ein bisschen etwas unternehmen. So machte sich die Gruppe direkt am zweiten Tag auf den Weg, eine Mini-Olympiade zu veranstalten. Die Disziplinen bestanden aus Weitwurf, einer Sprintstaffel und einer Partie Rugby. Gerade Letzteres war für die meisten ein neues Erlebnis und sorgte trotz mancher Schramme bei allem für Spaß und Freude.

Auf dem Zeltplatz selbst waren wir nicht ganz allein. Schon am ersten Tag machten wir Bekanntschaft mit einer Campinggruppe von Ministranten. Diese war bunt durchgemischt. Vorteilhaft: Auch sie hörten gerne laut Musik und blieben lange wach, sodass man sich nicht gegenseitig störte. Marco Mautry