Zahlreiche Möglichkeiten für Jugendliche an der Bergstraße nach dem Schulabschluss

Schulabschluss. Mit diesem Wort verbinden viele Jugendliche Vorfreude – Vorfreude auf die Zeit nach der Schule. Doch je näher der Abschluss rückt, desto häufiger stellt sich die Frage: Was mache ich überhaupt danach? Ein freiwilliges soziales Jahr? Ein Gap year im Ausland? Oder doch direkt studieren? Was möchte ich studieren und – will ich das überhaupt? Oder weiß ich schon lange ganz genau, was ich mal machen will?

Fragen über Fragen, die auch ich mir seit einigen Wochen immer wieder stelle. Zwar habe ich bis zu meinem Abi 2023 noch etwas Zeit, trotzdem möchte ich, wenn es so weit ist, gerne einen Plan für meine Zukunft haben und keine Fristen verpassen. Um genau diese Fragen zu klären, gibt es unter anderem die jährlichen „Hochschul- und Berufsinformationstage Darmstadt“, kurz „Hobit“.

Bei dieser Berufsorientierungsmesse veranstalten Universitäten und Hochschulen aus Darmstadt und Umgebung Informationsveranstaltungen zu den verschiedensten Studiengängen und Fragen rund um ein Studium wie Bewerbung, Finanzierung und mehr. Aufgrund der Pandemie fand die Hobit in diesem Jahr digital statt.

Online konnte ich mich dadurch bereits im Voraus informieren, welche Veranstaltungen ich mir gerne anschauen würde. Am jeweiligen Termin musste ich mich dann nur noch kurz einwählen und konnte mir so ganz einfach so viele Talks wie möglich anhören.

Besonders gut hat mir gefallen, dass die Vertreter der Universitäten und Hochschulen zunächst viel über die speziellen Studiengänge berichtet haben.

So konnte ich viele Informationen sammeln. Anschließend haben sich alle Beteiligten immer viel Zeit genommen, um auf die Fragen der Teilnehmer einzugehen und diese detailliert zu beantworten.

Während der dreitägigen Online-Messe konnte ich mir so insgesamt acht verschiedene Gesprächsrunden zu bestimmten Studiengängen und zur richtigen Berufsorientierung anhören.

Rückblickend kann ich sagen, dass die Hobit eine sehr informative Veranstaltung ist, die sich für alle Jugendlichen lohnt, die noch nicht genau wissen, was sie nach ihrem Schulabschluss machen möchten. Viele meiner offenen Fragen konnten beantwortet werden, und ich konnte Studiengänge kennenlernen, über die ich mich noch näher informieren möchte.

Am 17. Mai ist für alle Interessierten auch noch einmal eine Präsenzveranstaltung geplant. Während der Hobit contact gibt es die Möglichkeit, teilnehmende Veranstalter vor Ort zu besuchen und sich dort noch einmal persönlich ein Bild zu machen. Mia Eck

Info: Informationen im Internet gibt es unter https://hobit.de/