Wünsch dir Zeit zu Weihnachten!

Wenn Weihnachten näher rückt, hören wir oft ein und dieselbe Frage: „Was wünschst du dir?“ Ob vom Weihnachtsmann, vom Christkind oder von den Großeltern gestellt, ist diese ernst gemeinte Frage mit zunehmendem Alter auch schon in jungen Jahren immer schwerer zu beantworten. „Ich habe alles, was ich brauche“, ist eine der Standardantworten auf diese Standardfrage. Und es ist eine gute und wahre, denn das meiste, was wir brauchen, haben wir, und was wir nicht haben, das kaufen wir uns inzwischen selbst vom hart verdienten Geld aus Nebenjobs. Eine schöne Antwort ist es aber nicht, denn Oma und Opa wollen uns schließlich nur eine Freude bereiten und nicht wissen, dass wir unabhängige, junge und fleißige Menschen sind. Was wir alle am wenigsten haben, ist Zeit. Die gemeinsame Zeit mit anderen Menschen, seien es Freundinnen und Freunde, Familienangehörige oder dem Schatz, ist begrenzt. Darum ist Zeit eines der besten Geschenke überhaupt. Ganz bewusst mit den Freundinnen ins Café oder mit den Freunden in die Kneipe gehen, sich von Oma und Opa ins Theater einladen lassen, Shopping mit Mama, Jogging mit Papa oder ein romantisches Winter-Picknick zu zweit – allen diesen Momenten ist gemein, dass sie uns wertvolle Zeit mit den Menschen schenken, die uns etwas bedeuten, dass sie es uns ermöglichen, neue Erinnerungen mit ihnen zu schaffen, an denen wir Wochen, Monate, manchmal sogar Jahre zehren. Denn wie schnell gehen Freundschaften in die Brüche, wechseln Klassenkameraden die Schule, ziehen Leute um, hat man dann doch schon etwas vor? Wer keine speziellen Wünsche erfüllen mag, der trifft mit einem Zeit-Geschenk ins Schwarze. Der Gutschein lässt sich mit viel Liebe basteln und die passende Idee zeigt dem Gegenüber, wie wertvoll er oder sie für die schenkende Person ist. Bis neulich, Eure BAte

