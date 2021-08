Wir sind hier nicht bei ‚Wünsch Dir was‘, wir sind hier bei ‚So isses‘“, heißt es auf unseren Familienfeiern häufig, wenn wir Jüngeren uns über unsere Zukunftsvorstellungen unterhalten. Klar geht es uns allen gut, und wir dürfen uns nicht beschweren. Dennoch wünscht jeder von uns sich etwas. Wir haben Visionen und Ziele, die wir in unserem Leben erreichen wollen. Manche davon werden wir in einigen Wochen, Monaten oder Jahren abhaken können. Andere wiederum werden uns wahrscheinlich bis an das Ende unseres Lebens antreiben und uns motivieren, uns weiter anzustrengen. Der Weg ist ja doch irgendwie immer das Ziel, wie es im Sprichwort heißt. Dort heißt es auch: „Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach“ – und trotzdem wünschen wir uns die Taube in der Hand. Und noch mehr. Ich wünsche mir, dass meine Lieben und ich von Krankheit, Krieg und Traurigkeit verschont bleiben, dass wir alle ein glückliches und würdiges Leben führen können. Ich wünsche mir, dass Stürme, Überschwemmungen und Feuer nicht mehr in dem Maße unsere Landschaften verwüsten, wie es seit einigen Wochen in so vielen Teilen der Erde der Fall ist. Ich wünsche mir ein Ende von Armut und Hunger in der Welt. Ich teile sogar den leicht kitschigen Wunsch nach Weltfrieden, auch wenn ich weiß, wie utopisch er ist. Ich wünsche mir eine harmonische Familie, viele solide Freundschaften und einen Partner, der mich in allen Situationen unterstützt und begleitet. Ich wünsche mir ein Dach über dem Kopf, das mir gefällt, und eine Arbeit, die ich gerne tue. Ich wünsche mir einen großen Kleiderschrank, einen neuen Laptop und einen Labradoodle. Ich wünsche mir, dass ich glücklich bin. Es ist August, die Zeit also, in der viele Sternschnuppen auf uns niederrieseln. Warum sich also nicht etwas wünschen? Bis neulich, Eure BAte

