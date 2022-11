Worauf achten beim Handykauf?

Einmal kurz nicht aufgepasst und schon ist das Handy aus der Tasche gerutscht. Dies ist mir vor kurzer Zeit passiert. Bei dem Sturz aus großer Höhe konnten Schutzfolie und Hülle das Smartphone auch nicht retten. An eine Reparatur war da nicht mehr zu denken. Also ein neues Handy kaufen?

Gut informieren

Bevor man direkt in den nächsten Laden rennt oder sich beim Versand ein neues Handy kauft, sollte man sich zuerst in Ruhe über die verschiedenen Angebote informieren. Denn ein neues Handy kann schnell sehr teuer werden. Ich recherchierte und bin auf etliche Unternehmen gestoßen, die gebrauchte Smartphones aufbereiten und als quasi neu, für einen günstigeren Preis, weiterverkaufen. Schnell kam ich zu dem Schluss, dass ich so ein gebrauchtes Handy kaufen möchte und habe mir die drei bis vier Unternehmen, die für mich am „seriösesten“ wirkten, herausgesucht. Auch in dieser Brache gibt es hin und wieder Betrüger mit beispielsweise Fake-Webseiten. Gerade deshalb ist es auch wichtig, sich die Rezensionen durchzulesen. Kritik wird man mehr oder weniger immer finden, jedoch erfährt man durch diese auch, welche Option vielleicht besser oder schlechter wäre.

Über mehrere Tage habe ich die Preise der ausgewählten Unternehmen verglichen. Das habe ich getan, da sich die Handypreise auf dem Markt sehr schnell ändern können. An einem Tag ist es hier günstiger, am anderen dort. Schließlich habe ich bei einem günstigen Preis zugeschlagen. Bis heute – etwa einen Monat nach Kauf – funktioniert das Handy einwandfrei. Anton Leicht