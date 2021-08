Wien steckt voller Geschichten

Mit dem Auto ist Wien in rund siebeneinhalb Stunden erreichbar. Diese doch recht lange Anfahrt lohnt sich. Ich habe fünf Tage in Wien verbracht, und dort gibt es so viel zu sehen, dass man sicherlich noch mehr Tage dort verbringen könnte.

Empfehlenswert ist vor allem der sogenannte „Vienna-Pass“. Diesen kann man vorab online erwerben und hat damit eine All-In-One-Karte für viele Attraktionen, beispielsweise Museen, Schlösser, aber auch Bus und Bahn. Praktisch hierbei ist, dass man zumeist sogar in einer separaten Schlange ansteht und nicht ewig vor den Eingängen von Attraktionen warten muss.

Das Haus des Meeres ist ein ehemaliger Hochbunker aus Kriegszeiten. Mittlerweile ist es ein Zoo, welcher auf elf Etagen Unmengen an Tieren aufweist und auch etagenübergreifende Gehege für Fische, Vögel, Fledermäuse und Affen hat.

Das Schloss Schönbrunn ist wohl eine der bekanntesten Attraktionen in ganz Wien. Etwas außerhalb der Innenstadt befindet sich die 160 Hektar große Schlossanlage, in dessen Gebäude Kaiser Franz Joseph und seine Frau Sissi zu Lebzeiten gewohnt haben. Letztere war zumeist aber auf Reisen. Noch heute ist die Größe des Schlosses unbeschreiblich und auch die gigantische Anlage um das Schloss herum mit dem großen Paradeplatz ist atemberaubend.

Alles in allem kann man sagen, dass diese zwei Attraktionen nur ein Bruchteil dessen sind, was Wien zu bieten hat. Diese Stadt bietet für jeden etwas. So gibt es auch zahlreiche Museen oder Ausstellungen der Körperwelten. Auch an einer großen Shoppingmeile fehlt es Wien nicht. Marco Mautry