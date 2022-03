„Wiedereinführung nicht sinnvoll“

„Meiner Meinung nach ist eine Wiedereinführung der Wehrpflicht heutzutage weder erforderlich noch sinnvoll. Bereits in der Politik, aber auch aus den Reihen der Bundeswehr selbst, wurden zuletzt vermehrt Stimmen laut, die eine Diskussion auf dieser Ebene für nicht notwendig erachten. Heutzutage wird die Qualität einer modernen Armee nicht mehr über die Menge an Soldaten, sondern über deren Professionalität definiert. Die Anforderungen an die Bundeswehr haben sich in den vergangenen Jahrzehnten dramatisch verändert. Gefragt sind nun gut ausgebildete und spezialisierte Soldaten. Diesen Anforderungen kann und will ein Wehrpflichtiger zumeist überhaupt nicht nachkommen. Mit der Wiedereinführung der Wehrpflicht würde die Bundeswehr also nicht gestärkt, sondern um Tausende unbrauchbare Kräfte aufgestockt werden.

Noch nicht geklärt wäre in diesem Fall ebenfalls die Frage, wie der damit verbundene gewaltige logistische Aufwand bewältigt werden soll. Um den Einsatz von Tausenden Wehrpflichtigen überhaupt umsetzen zu können, fehlen neben Kasernen und Sicherheitsarchitektur nämlich auch genügend qualifizierte Ausbilder*innen, um diesen Massen überhaupt gerecht zu werden.

Grundsätzlich ist ein solcher Eingriff in das Persönlichkeitsrecht von jungen Menschen in der heutigen Zeit auch verfassungsrechtlich nur noch schwer umsetzbar. Meiner Meinung nach sollte im 21. Jahrhundert jedem frei überlassen sein, wie man sein Leben gestaltet und ob man sich aus eigener Überzeugung für oder gegen einen Dienst bei der Bundeswehr entscheidet.

Alles in allem mangelt es bei dem Gedanken einer Wehrpflicht heutzutage sowohl an Umsetzungsmöglichkeiten, als auch an der Beantwortung der Frage nach deren Sinnhaftigkeit und Mehrwert. Überstürzte Entscheidungen sind grundsätzlich nicht das Gebot der Stunde; die Versäumnisse der Politik in Sachen Bundeswehr lassen sich nicht mehr unauffällig und kurzfristig überdecken. Tiefgreifender Nachholbedarf muss überlegt und vor allem nachhaltig sinnvoll erfolgen.“ Mia Eck