Wie wohl Städte in der Zukunft aussehen?

In der Dokumentation mit dem Titel „Städte der Zukunft“ wird die Vorstellung von der Stadt der Zukunft aus den Perspektiven von Architekten und Zukunftsforschern gezeigt.

So werden schon heute kleine Stadtgebiete und Wohnsiedlungen gebaut, die die Ideen der zukünftigen Stadt beinhalten und so ein mögliches Stadtmodell der Zukunft austesten. Oft wird hier von dem Prinzip der Energieversorgung vor Ort ausgegangen, das bedeutet, dass zum Beispiel die Dächer jedes Hauses mit Solarplatten ausgelegt sind. In der Nähe von Stuttgart forschen Wissenschaftler gerade daran, grünen Wasserstoff herzustellen. Dieser soll dann in den zukünftigen Häusern hergestellt werden und so zu einer direkten Energieversorgung führen. Gleichzeitig kann diese Energie auch zum Beispiel für Transporter genutzt werden.

Das Klima schützen als Ziel

Ein weiterer Punkt ist, die Städte mit der Natur zu verbinden. Eine Idee ist es, Pflanzen auf den Dächern anzubauen. Städte sollen Teil der Natur werden und nicht die Natur zerstören. Fest steht, das Ziel dieser Zukunftsstädte ist es, das Klima zu schützen und die Menschen auf eine positive Weise in die Natur zu integrieren. Dafür wird jeder etwas einschränken müssen, aber auch gewinnen, heißt es in der Doku. Unsere Städte werden demnach vermutlich nicht aus riesengroßen Palästen, sondern aus kleinen in sich schlüssigen und miteinander arbeitenden Häusern bestehen. Antonia Ehnes