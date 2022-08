Wie Jugendliche zur Kirche und zu Kirchenaustritten stehen

Circa 640 000 Menschen sind im vergangenen Jahr in Deutschland aus der Kirche ausgetreten.

Erstmals waren dadurch weniger als die Hälfte der Deutschen Mitglieder der evangelischen oder der katholischen Kirche. Besonders hat es dabei im vergangenen Jahr die katholische Kirche getroffen, die circa 360 000 Austritte allein in Deutschland zu verzeichnen hatte – ein historischer Rekordstand, wie die Deutsche Bischofskoferenz (DBK) berichtete.

Jessica (18): Ja, ich bin Mitglied in der katholischen Kirche, ... Jessica (18): Ja, ich bin Mitglied in der katholischen Kirche, weil ich als Kind getauft wurde. In der Gemeinde geblieben bin ich, weil mir die Gemeinschaft und Verbundenheit dort etwas bedeutet. Alina (18): Ich bin kein Mitglied in einer Religionsgemeinschaft. Dies liegt zum einen daran, dass ich nicht an eine höhere Macht wie Gott glaube. Zum anderen finde ich es in der heutigen Zeit aufgrund der vielen Skandale nicht vertretbar, eine solche Institution zu unterstützen. Mia Eck Beate(18): Ja, ich bin Mitglied der katholischen Kirche. Jedoch sehe ich keinen großen Mehrwert dabei, da ich Gottesdienste und die Kirche im Allgemeinen gar nicht mehr besuche. Somit wäre ein Austritt aus der Kirche für mich kein Problem, zumal mein Glaube nicht von der Kirche als Institution abhängig ist. Svenja Thomas Viktoria (18): Ich bin Mitglied in der Kirche, weil ich als Kind getauft wurde. Das bin ich bis heute noch, weil meine Eltern das damals für mich entschieden haben und ich bisher noch keinen Grund gesehen habe, aus der Kirche auszutreten. Florian (20): Ich war Messdiener, bis Corona alles eingeschränkt hat. Mir hat das Spaß gemacht, ich befand das für sinnvoll und habe das nicht tiefergehend hinterfragt, bis es vorzeitig endete. Ich machte mir Gedanken, ob ich das wirklich nicht nur den anderen zuliebe mache und kam zu dem Schluss, meinen individuellen Glauben unabhängig von der Kirche weiterzuführen. Johanna (18): Ich bin Mitglied der katholischen Kirche. Meine ganze Familie ist katholisch, das heißt, ich konnte das eigentlich nicht umgehen, dennoch verbinde ich gute, aber auch schlechte Erinnerungen damit. Es gab mal Momente, in denen wir über einen Austritt nachgedacht haben, in Anbetracht des Rufes der Kirche, aber auch wegen persönlicher Erfahrungen. Wir sind aber nicht ausgetreten und immer noch Teil der katholischen Kirche. Kim (19): Ich wurde als Kind evangelisch getauft und bin aktuell noch ein Mitglied der evangelischen Gemeinde. Außerdem bin ich Mitglied bei der KjG, allerdings nicht aufgrund meines Glaubens, sondern weil ich sehr viel Spaß daran habe, als Betreuerin das Zeltlager mit zu organisieren und mit den Kindern dort hinzufahren. Meine persönliche Meinung ist, dass jeder das glauben soll, was er möchte und was ihn glücklich macht, ich für meinen Teil, lehne aber alle Religionen ab und bin nicht gläubig und werde deshalb auch aus der Kirche austreten. Yannick (20): Ich bin evangelisch und Teil einer evangelischen Kirchengemeinde. Warum das so ist, kann ich nicht beantworten, da ich nur dort bin, wenn ich vor Ort Auftritte mit meiner Chor-Gruppe habe. Ausgetreten bin ich allerdings trotzdem nicht. Marco Mautry

Unabhängig der Konfession lässt sich allerdings schon seit Jahren erkennen, dass die Institution immer weniger Rückhalt in der Gesellschaft erfährt.

Als Gründe können hierfür unter anderem immer wieder auftretende Missbrauchsskandale gesehen werden, die zum einen über Jahre hinweg vertuscht und anschließend nur schleppend und mangelhaft aufgearbeitet wurden. Konsequenzen für die Täter bleiben oft aus.

Auch der Umgang mit Kirchenvermögen und die Haltung gegenüber Mitgliedern mit unterschiedlicher sexueller Orientierung werden als Ursache für den Vertrauensverlust gegenüber der Kirche gesehen. Dazu kommen das Festhalten am Zölibat und die Ablehnung von Frauen im Priesteramt in der katholischen Kirche.

Neben sinkenden Mitgliederzahlen wird besonders unter jüngeren Menschen häufig die Kritik laut, die Kirche sei im Generellen stark veraltet, was man nicht nur an nicht mehr zeitgemäßen Traditionen und Haltungen, sondern auch am steigenden Altersdurchschnitt in Gottesdiensten und Gemeinden sehen könne. Wir von der BAnane-Jugendredaktion haben uns daher unter Jugendlichen an der Bergstraße umgehört. Wir haben sie gefragt, ob sie selbst Mitglied in einer Religionsgemeinschaft sind und wie sie zu dem Thema stehen. Mia Eck