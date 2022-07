Wie Jugendliche zum Rundfunkbeitrag stehen

Die öffentlich-rechtlichen Sender sind mittlerweile auf jeder Plattform vertreten. So findet man auch auf Apps wie Instagram, TikTok und Spotify viele Shows und Podcasts von ihnen. Doch sollte man deshalb verpflichtet sein, einen monatlichen Beitrag zu zahlen?

Sicherlich finanziert sich das Ganze nicht von allein, allerdings wird so auch keine faire Grundlage für den Wettbewerb geschaffen. Ich persönlich lege bei oben genannten Apps auch eher Wert auf den Unterhaltungsfaktor.

Will ich mich informieren, so kann ich immer noch die privaten Seiten der Sender im Internet oder Fernsehen aufsuchen. Wobei wir schon beim nächsten Punkt wären: Ich selbst und viele andere Jugendliche schauen kein Fernsehen und wenn, dann nicht die öffentlich-rechtlichen Sender. Ich persönlich könnte also sehr gut auf den Beitrag für die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Fernsehprogramms verzichten. Vermutlich könnte man die Kosten für den Beitrag senken und auf andere Steuern oder Einnahmen verteilen. Doch sollte man eher den Grund für die Unzufriedenheit vieler Beitragszahler suchen. Der Beitrag ist mit knapp 20 Euro im Monat vermutlich recht „fair“ angesetzt, so dass man keinen enormen Betrag pro Wohnung zahlt, die Öffentlich-Rechtlichen ihre Programme aber trotzdem finanzieren können. Das Problem vieler sind aber eben diese Programme. Ich sehe auf Social Media nicht selten von funk finanzierte Seiten, die sich mit meiner Ansicht nach irrelevanten Themen beschäftigen oder, so scheint es manchen, den Rundfunkbeitrag in schlechten und uninformativen Reportagen verfeuern. Marco Mautry