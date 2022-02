Wie Jugendliche an der Bergstraße sicher im Internet surfen

Der Safer Internet Day wird seit 2004 jährlich am 8. Februar international gefeiert. In Deutschland wird die Initiative seit 2008 unterstützt. Hier geht es darum, Jugendlichen, Kindern und auch Eltern zu einem sicheren Netzleben zu verhelfen und über die einzelnen Risiken aufzuklären. Gestaltet wird er in Deutschland vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, wie auch vom Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien. Diese thematisieren in einer Videokonferenz die aktuellsten Themen.

Das Motto des diesjährigen internationalen Safer Internet Day ist „Together for a better Internet“ und stellt dar, dass jeder Einzelne durch respektvollen Umgang im Netz das Internet sicherer machen kann. Das Ziel ist es – wie jedes Jahr – über die verschiedensten Risiken des Internets und den richtigen Umgang mit diesem aufzuklären.

Es beteiligen sich jährlich mehr als 160 Länder an der Initiative mit ganz unterschiedlichen Aktionen, an denen jeder, ob in einer Gruppe, als Schule oder alleine, teilnehmen kann. Antonia Ehnes

