Wie findest du es, dass Ungeimpfte bald für Corona-Tests bezahlen müssen?

Luca (17): Ich persönlich finde es nicht gut, dass ungeimpfte Menschen ihre Tests bald selbst bezahlen müssen. Damit werden Menschen, die sich nicht impfen lassen möchten, unter Druck gesetzt und benachteiligt. Da es keine offizielle Impfpflicht gibt, scheinen für mich diese Maßnahmen wie eine Impfpflicht durch die Hintertür.

Viola (18): Ich finde es grundsätzlich gut, dass Menschen, die sich nicht impfen lassen möchten, durch solche Maßnahmen vielleicht dazu bewegt werden können, sich doch noch impfen zu lassen. Ich persönlich finde es wichtig, dass sich so viele Menschen wie möglich impfen lassen, um sich selbst und andere Menschen zu schützen.

Kristina (17): Ich finde es nicht schlecht, dass die Schnelltests bald Geld kosten werden. Es wird momentan Impfstoff vernichtet, weil die Nachfrage nicht mehr so hoch ist und dadurch, dass die Schnelltests bald jeden etwas kosten, könnte ich mir vorstellen, dass die Impfbereitschaft noch einmal steigen wird. Für mich wäre das eine Unterstützung, um auch langfristig die Inzidenz niedrig zu halten und zu einer „Normalität“ in der Freizeitgestaltung zurückzukehren. Mia Eck

Franzi (17): Dadurch, dass ich schon vollständig geimpft bin, betrifft es mich nicht mehr. Jedoch finde ich, dass die Gesellschaft dadurch wieder gespalten wird. Denn 15 Euro sind viel Geld für jemanden, der im Generellen nicht viel verdient oder besitzt. Die Lösung, dass solche Menschen die Tests bezahlt bekommen, finde ich deshalb gut und vielleicht regt es im Generellen mehr dazu an, sich impfen zu lassen.

Beate (17): Ich finde es auf der einen Seite gut, dass die Tests etwas kosten sollen, da sich dadurch bestimmt viele nochmals überlegen, sich doch impfen zu lassen. Auf der anderen Seite finde ich es nicht gut für beispielsweise Leute, die sich aus gesundheitlichen oder anderweitigen Gründen gar nicht impfen lassen können.

Chiara (17): Ich denke es ist in Ordnung, dass die Tests Geld kosten werden. Da das Impfangebot nämlich kostenlos ist, kann sich jeder, der will, impfen lassen. Die, die sich gegen eine Impfung entschieden haben, müssen nun für ihre Tests zahlen, und dies finde ich okay. Svenja Thomas