Wie es ist, den Boden unter den Füßen zu verlieren

Ein furchtbares Gefühl, wenn einen eine Nachricht erreicht, die einem den Boden unter den Füßen wegreißt. Aus dem Nichts ändert diese Botschaft alles, wirft das Leben auf den Kopf und legt einen lahm. Die Nachricht beispielsweise, dass ein geliebter Mensch verstorben ist. Oder die Absage auf die Stelle, die ja eigentlich schon sicher in der Tasche war. Schlechte Neuigkeiten aber haben viele Gesichter. Eins davon ist ganz bildlich gemeint: Wenn der Boden unter den Füßen weggerissen wird. Ich spreche von den Permafrostböden, die sich weltweit in den Polarregionen und in Höhen ab 2000 Metern befinden. Während in Deutschland gerade einmal der Gipfel der Zugspitze dauerhaft gefrorene Böden vorweist, das heißt also, Flächen, an denen an 365 Tagen mindestens eine Temperatur unter dem Gefrierpunkt herrscht, gibt es in Sibirien fast nur Permafrostregionen. Gibt es? Gab es wohl eher, denn durch den Klimawandel steigen die Temperaturen. Zwar sind das global gesehen immer nur ein, zwei Grad, über die wir zurzeit sprechen – aber diese zwei Grad können in einer Region, in der bei -1 Grad noch alles gefroren ist, bei +1 Grad alle Gegebenheiten verrückt spielen. Dann brechen ganze Hügel ab, verschütten Straßen wie in Alaska vor einigen Monaten und zerstören damit Infrastruktur, machen ganze Regionen unbewohnbar. Denn dort, wo alles gefroren war, konnte auf der Erde gebaut und gelebt werden. Wenn das Wasser seinen Aggregatzustand von fest (also Eis) zu flüssig wechselt, wird aus festem Boden Schlamm. Ganz abgesehen von den Gasen wie Methan, die freigesetzt werden. Und noch eine Gefahr schlummert in den riesigen Flächen, die nun nacheinander auftauen: Bakterien und Krankheiten, die irgendwann in der letzten Eiszeit, eingefroren wurden. Bleibt zu hoffen, dass wir diesen Trend stoppen können, damit wir immer festen Boden unter den Füßen haben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bis neulich, Eure BAte

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2