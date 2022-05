Wie der Honig von der Wabe ins Glas kommt

Viele von uns kennen Honig nur als Fertigprodukt im Glas und als süßen Aufstrich auf dem Brot. Doch wie entsteht Honig eigentlich? Bis die Imker ihren fertigen Honig im Glas produziert haben, ist es eine lange Prozedur. Die Bienen müssen Tausende Male fliegen, um ein paar Tropfen Nektar zu sammeln. Diese lassen sich dann im Bienenstock zu Honig verarbeiten.

Dreh- und Angelpunkt ist die ausreichende Verdecklung der Honigwaben. Zwei Drittel einer Wabe sollten verdeckelt sein. Sie zeigt an: Die Bienen sind mit der Honigbereitung fertig und der Honig ist reif. Der Imker entnimmt die Waben und kehrt sie ab. Danach trägt er sie in die Schleuderkammer. Dieser Raum muss gut verschließbar sein. Dafür eignet sich ein Beutendeckel, denn die Bienen versuchen, ihren Honig zurück zu räubern.

Nur einen Teil entnehmen

Für die Gesundheit der Bienen ist der Honig wichtig, deshalb darf der Imker sich davon auch nur ein Bruchteil entnehmen. Die Entnahme erfolgt mit einer Honigschleuder. Diese ist heutzutage aus Edelstahl, der Schleuderkorb ist unten hohlgeschliffen und auf einer gefetteten Stahlkugel gelagert.

Das Arbeitsgerät hat das Ziel, den Honig aus den Waben zu schleudern. Dabei ist die Entfernung der Waben zu der Drehachse der Honigschleuder entscheidend für die Effizienz des Gerätes. Je schneller sich die Achse dreht, umso effektiver löst sich der Honig aus den Zellen. Der Imker stellt seine Waben immer seitlich in die Schleuder.

Ein Kilo Honig pro Rähmchen

Zur Vorbereitung der Honigentnahme sollte man neben das abzutrennende Bienenvolk eine leere, saubere Bienenbeute, auch Magazin genannt, stellen, dessen Boden man mit Aluminiumfolien belegt. So läuft der Tropfhonig nicht davon. Anschließend wird das Volk geöffnet, wobei Rauch vorsichtig eingesetzt wird, um den Honiggeschmack nicht zu beeinflussen. Üblicherweise werden in den Bienenbeuten Holzrähmchen verwendet, in denen die Bienen ihre Waben bauen. Die Rähmchen habe eine Stärke von drei Zentimetern. Sie werden in Abständen von fünf Zentimetern in die Beute gehängt. Je Rähmchen kann der Imker mit einem Kilo Honig rechnen. Je schöner sich der Honig beim Verlassen der Schleuder in Falten legt, umso geringer ist sein Wassergehalt.

Frühmorgens geht es los

Sobald die Rapsblüte aufhört zu blühen und die Akazie beginnt zu blühen, ist die Zeit reif, um das erste Mal im Jahr Honig zu schleudern. Diesen Tag durfte die BAnane-Jugendredaktion mit den beiden Imkern Martin und Hannelore vom Imkerverein Bensheim miterleben.

Der Tag des Schleuderns beginnt schon sehr früh ab 7 Uhr. Und der erste Schritt befasst sich damit, die Rähmchen, die mit Honig gefüllt sind, zu entnehmen und in die Schleuderküche zu transportieren. Am Bienenstand wird auch das erste Mal der Wassergehalt im Honig gemessen. Laut Deutschem Imkerbund darf dieser nur 18 Prozent hoch sein. Unsere Messungen lagen bei 16 Prozent, was bedeutet, dass der Honig sehr hochwertig und gut ist.

Wie man Honig schleudert

Um die Honig-Rähmchen zu transportieren, müssen die Bienen von diesen abgekehrt werden. Wenn dies geschafft ist, wird das Rähmchen zum Transport in eine Kiste gelegt. In der Küche angekommen, erwartet einen die Honig-Schleuder, welche vier Rähmchen auf einmal schleudert. Bevor die Rähmchen jedoch geschleudert werden können, müssen die Waben geöffnet werden. Das heißt, „entdeckeln“, da die Bienen diese mit Wachs verschließen. Erst wenn das geschafft ist, wird die Schleuder angemacht.

Von der Schleuder läuft der Honig in einen hygienischen, lebensmittelechten Eimer, doch davor noch durch ein grobes und ein feines Sieb, um eventuelle Wachspartikel herauszufiltern. Anschließend wird noch einmal der Wassergehalt gemessen, und dann werden die Eimer luftdicht verschlossen. Nach einigen Tagen werden dann die Luftblasen und Wachspartikel, die sich im Eimer auf dem Honig als Schaum abgesetzt haben, abgeschäumt und man kann beginnen, den klaren Honig in Gläser zu füllen. Zusammenfassend muss ich sagen, dass ich durch diese Erfahrung einen so großen Respekt vor Imkern habe, da dies sehr viel harte Arbeit ist. Doch für den leckeren Honig lohnt es sich. Anna-Lena Geiß/Antonia Ehnes