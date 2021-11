Wichtig, die Grundlagen der Reanimation zu kennen

Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass es überhaupt nichts Schönes oder Abenteuerliches hat, wenn eine Person einfach umfällt, wenn das Herz dieser Person nicht mehr selbstständig schlagen kann und ihr die Möglichkeit fehlt, zu atmen. Und das Gefühl, daneben zu stehen und nicht zu wissen, was man tun sollte, ist auch nichts, was ich jemanden wünschen möchte. Als ich das erlebt habe, war ich einfach nur erleichtert, dass Menschen da waren, die genau wussten, was zu machen ist.

Für mich waren sie in dem Moment eine wirkliche Rettung und ich habe sie einfach nur bewundert für ihre Ruhe und die Sicherheit in der Sache, die sie machten. Danach habe ich mich gefragt, was ich gemacht hätte, wenn ich alleine gewesen wäre. Und mir ist plötzlich bewusst geworden, wie unvorhersehbar so etwas passieren kann und wie unvorbereitet ich für so einen Fall bin.

Mir war klar, dass ich nur Hilfe hätte rufen können und nur wüsste, wie ich den Puls und die Atmung der betroffenen Person kontrollieren könnte. Also habe ich mich zu Beginn des neuen Schuljahres dazu entschieden, an der angebotenen Sanitäts-AG an meiner Schule teilzunehmen. Doch einen Erste Hilfe-Kurs konnte unsere Gruppe bis jetzt noch nicht belegen. Der Grund dafür ist, dass keine Erste Hilfe-Kurse für ganze Schulklassen angeboten werden. Wieso dies nicht der Fall ist, ist mir unklar. Doch durch mein Erlebnis geprägt kann ich nur sagen, dass es wichtig ist, zu lernen, wie man in einer solchen Situation reagiert, denn ich möchte helfen können, wenn eine Person meine Hilfe benötigt. Antonia Ehnes