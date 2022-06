Wenn Jugendliche die Stadt mitgestalten

Jugend denkt Stadt“, so lautet das Projekt der vier Masterstudierenden Tim Wilmes, Selma Mahmutovic, Sofia Salta und Moritz Wetzel. Die vier studieren an der Technischen Universität Kaiserslautern und waren vor drei Wochen in Zwingenberg zu Besuch, um ihr neues Projekt vorzustellen.

Sie laden Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 25 Jahren ein, um ihnen ihr Projekt näher zu bringen. Los geht es am Freitag, 10. Juni, um 18 Uhr mit einem Spaziergang durch Zwingenberg. Der Treffpunkt ist am Obertor 1 (altes Amtsgericht). Bei diesem Spaziergang haben die Jugendlichen die Chance, Zwingenberg den vier Studenten etwas näher zu bringen.

Der eigentliche Workshop beginnt am Samstag, 11. Juni, um 10 Uhr. Treffpunkt ist ebenfalls am Obertor 1 (altes Rathaus). Hierbei wird ein Ideen-Labor veranstaltet und Fragen geklärt. Solche Fragen sind beispielsweise: Wie verbringt ihr eure Freizeit? Wie wohnt ihr? Wie seit ihr unterwegs? Aber auch, ob ihr kreative Ideen habt, die ihr vorstellen könnt.

Am Samstagnachmittag findet um 16 Uhr die Abschlussrunde statt. Hier wird noch mal über die Arbeitsergebnisse geredet und weitere Anregungen gesammelt. Die fertigen Ergebnisse werden in den folgenden Wochen ausgearbeitet und mit den Jugendlichen zusammen an die Bürger und Bürgerinnen übergeben. Außerdem wird das Deutsche Architekten Museum in Frankfurt am 23. Juli einen Minecraft-Workshop veranstalten. Hier werden aufbauend auf den Ergebnissen des Ideenlabors vom 11. Juni Orte in Zwingenberg nachgebaut, die ihr in Minecraft gestalten könnt.

Interessierte können sich online unter https://bit.ly/3yIRNbp anmelden. Mit Fragen können sich Interessierte an die E-Mail Adresse zwingenbergtukl@gmail.com wenden. Julian Geiß