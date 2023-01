Wenn Ernährung zum Streitpunkt wird

Wie ernähre ich mich eigentlich? Und sollte ich daran etwas ändern? Gerade rund um den Jahreswechsel machen sich einige Menschen Gedanken über diese Fragen. Auch viele Jugendliche ernähren sich inzwischen vegetarisch und verzichten damit auf Fleisch und Fleischprodukte. Wer sich vegan ernährt, verzichten außerdem auf tierische Produkte wie Milch und Eier. Die Gründe für eine solche Ernährung haben verschiedene Ursprünge: die einen sind mit den Haltungsformen der Tiere und der damit verbundenen Gewinnung der Konsumprodukte nicht einverstanden, andere versuchen damit einen Teil zur Verbesserung des Klimas beizutragen. Auch in den sozialen Medien wird Veganismus immer präsenter.

Die BAnane-Jugendredaktion hat in diesem Zusammenhang Jugendliche an der Bergstraße gefragt, ob sie sich selbst vegan ernähren und wie sie den Umgang mit dem Thema Veganismus in ihrem Umfeld – Familien-/Freundes-/Bekanntenkreis – erlebt haben.

Luisa (16): Aus meiner Sicht kann sich jeder so ernähren, wie er möchte. Mir persönlich ist es egal, ob meine Freunde vegan oder vegetarisch leben. Ich ernähre mich weder vegan noch vegetarisch, einfach aus dem Grund, dass ich nicht auf tierische Produkte verzichten möchte. Was ich oft erlebt habe, das sind Vegetarier oder Veganer, die versuchen, einem ihre Ernährung aufzuzwingen und ein schlechtes Gewissen zu machen. Das schreckt mich sogar eher von dieser Ernährung ab. In meinem Umfeld gibt es Menschen, die total für diese Ernährungsform sind und wiederum andere, die davon nicht vielhalten. Ich finde, das ist die Entscheidung von jedem Einzelnen.

Chiara (17): Ich persönlich finde, dass eine vegetarische Ernährung eine gute Sache ist. Veganismus finde ich jedoch für mich zu viel. Ich verstehe nicht, wieso ich zum Beispiel kein Ei essen sollte. Außerdem ist das ja auch nicht automatisch optimal für die Ernährung eines Menschen, es können Nährstoffe fehlen. Klar, man kann sie ersetzen, aber vieles basiert auf Chemie. Solange keiner dem anderen seinen Lebensstil aufzwingen will, soll jeder einfach das machen, was er möchte. Antonia Ehnes