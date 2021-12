Wenn das Testergebnis positiv ist

Die aktuelle Corona-Inzidenz ist enorm hoch und es gibt viele neuerkrankte Menschen. Denn auch trotz einer Impfung können sich Menschen noch mit dem Virus anstecken, haben dann zumeist aber einen weniger schweren Verlauf. Manche sprechen aktuell schon von einer vierten Welle.

So werden Maßnahmen wieder verschärft und Clubs und Bars stellen sich vielerorts schon auf 2G+ um, da dies die vermeintlich sicherste Variante für alle Beteiligten ist.

Patienten tragen keine Maske

Jeder versucht, sich so gut es geht von dem Virus und von den infizierten Menschen fernzuhalten, und Infizierte selbst begeben sich in häusliche Quarantäne, um andere zu schützen. Doch wie gehen Menschen damit um, die in Testzentren arbeiten, mit dem Kontakt mit positiven um?

Aus eigener Erfahrung kann ich berichten, dass es dort täglich positive Tests gibt, die dann teilweise nochmals getestet werden, da ein PCR-Test durchgeführt werden muss. Ich arbeite nämlich bei Medicare in Bensheim, seit Ende August. Hierbei kommt man dem Patienten, wohl oder übel, sehr nah, während er keine Maske trägt.

Schutzkleidung ist das A und O

Das wohl Wichtigste bei der Arbeit im Testzentrum ist die Schutzkleidung, die jede testende Person tragen muss.

Zu der Ausrüstung, die in erster Linie der eigenen Sicherheit dienen soll, gehören Gummihandschuhe, eine FFP 2 Maske, ein Schutzmantel, der Arme und Torso bedeckt und bis zu den Knien reicht, und ein Faceshield aus Plastik zum Schutz vor Spucke.

Seitlich statt frontal stellen

Diese Extraschicht an Klamotten, und Bedeckung sämtlicher Körperstellen stellt sicher, dass man nicht direkt in Kontakt mit gegebenenfalls kontaminiertem Speichel kommt.

Hatte man einen nachweislich positiven Patienten vor sich sitzen, so gilt es, direkt die Handschuhe zu wechseln, und auch einen neuen Overall und eine neue Maske anzuziehen. Das Faceshield wird dann auch desinfiziert. Es bringt schon viel, im Voraus bei der Anmeldung die Kunden nach möglichen Symptomen zu befragen und sie gegebenenfalls zu einem Hausarzt zu verweisen, welcher sich mit der Behandlung kranker Menschen auskennt. Doch wenn die Personen dann in der Kabine sitzen, sollte man sich generell nicht direkt vor sie stellen, sondern leicht neben ihnen stehen, damit man, falls dieses Niesen oder Husten sollten, nicht einen selbst treffen damit.

Auch sollte man sich regelmäßig die Hände, beziehungsweise die Handschuhe an Desinfektionsspendern desinfizieren, Handschuhe notfalls noch einmal wechseln und einen gewissen Sicherheitsabstand zu den Kunden wahren.

Auch das Handy desinfizieren

Sich im Gesicht zu kratzen, oder private Gegenstände mit möglicherweise kontaminierten Handschuhen anzufassen ist nicht zu empfehlen. Handys mit denen gearbeitet wird, sollte man ebenso zur Sicherheit desinfizieren.

Sollte es vorkommen, dass ein positiver Test in der Auswertung vorliegt, so desinfizieren die Angestellten des Testzentrums umgehend alles Arbeits- und Kontaktflächen im Center, wechseln Schutzanzüge und reinigen auch die einzelnen Testkabinen mit Desinfektionsmittel, um die Sicherheit der nachfolgenden Kunden zu gewährleisten.

Für die eigene Sicherheit testen sich die Angestellten täglich nach Schichtende selbst, um auf Nummer sicher zu gehen. Marco Mautry