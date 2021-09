Was würdest du von einer Impfpflicht halten?

Chiara (15): Ich würde von einer Impflicht bis jetzt nichts halten. Jeder Mensch sollte die Entscheidung, ob er sich impfen lassen möchte, noch selbst treffen, ohne dass irgendein Zwang dabei entsteht.

Noel (15): Ich persönlich finde es nicht ganz so gut, eine Impfpflicht einzuführen. Da ich mir vorstellen kann, dass es vielleicht auch einige abschreckt und manche auch Angst vor Nebenwirkungen haben. Meiner Meinung nach sollte es jeder für sich selbst entscheiden, ob er sich impfen lassen möchte oder nicht. Anna-Lena Geiß

Hung (17): Meiner Meinung nach sollte es eine Impfpflicht geben. Dies befürworte ich, jedoch bin ich mir bewusst, dass in (zumindest) Deutschland das Impfen nur ein Angebot ist. Impfen ist ein Angebot, welches nicht angenommen werden muss, weshalb allgemein für keine Krankheit eine Impfpflicht besteht, ausgenommen für Masern. Dies ist der Fall, da das Impfen auch mit Nebenwirkungen verbunden ist, die in spezifischen Fällen bei zum Beispiel allergischen Reaktion oder Vorerkrankungen eintreten können. Das Problem hierbei ist, dass bei einer Krankheit, gegen die geimpft wird, die Zahl dieser spezifischen Fälle verglichen mit den Opfern der Krankheit in meinen Augen an Bedeutung verliert, weswegen es meiner Meinung nach vorteilhafter ist, zu impfen. Leider sehen das viele Menschen nicht so, weshalb nur eine Impfpflicht für Masern (zumindest in Deutschland) existiert. Ein weiteres Beispiel für Impfungen ist die Impfung gegen Grippe. Die Grippe ist ein Virus, der jedes Jahr neu mutiert und zurückkommt, weshalb wir jedes Jahr einen neuen Impfstoff dagegen benötigen. Folglich lassen sich jedes Jahr Millionen von Menschen gegen die Grippe impfen. Auch das Coronavirus mutiert immer aufs Neue, weshalb wir lernen müssen, damit umzugehen und uns meiner Meinung nach auch dagegen impfen sollten. Denn Corona ist nicht einfach eine Sache, die nächstes Jahr weg ist. Wir können meiner Ansicht nach nur etwas erreichen, wenn wir uns kollektiv gegen das Coronavirus impfen lassen. Julian Geiß

Floris (18): Eine 3G-Pflicht im ÖPNV halte ich für eine gute Sache. Einerseits deswegen, da es einen Anreiz schaffen würde, sich impfen zu lassen. Andererseits wird dadurch der ÖPNV sicherer in Hinsicht auf Corona. Außerdem ist es auch eine Art von Belohnung für Geimpfte, denn ich finde dass sie bisher keine großen Vorteile von ihrer Impfung haben, abgesehen von dem Impfschutz. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, dass es die Ungeimpften diskreditiert und sogar in finanzielle Schwierigkeiten bringen kann, denn man würde dann nicht nur für einen Test, sondern auch für das Ticket zahlen. Auf lange Sicht ist das, glaube ich, kein rentables Modell, doch kurzfristig könnte es seinen Zweck erfüllen. Jedoch besteht bei dem Ganzen die Gefahr einer Zweiklassen-Gesellschaft.

Linus (19): Ich bin geimpft, und ich finde, es gibt kein vernünftiges Argument, sich nicht impfen zu lassen. Dennoch bin ich der Meinung, dass jeder die Möglichkeit haben sollte, diese Entscheidung für sich zu treffen. Trotzdem bin ich ein größerer Befürworter der 2G-Regel, da ich es nicht sinnvoll finde, weiterhin mehrere Milliarden Euro Steuergelder monatlich für Tests auszugeben, für Leute, die sich nicht impfen lassen und daher Tests brauchen. Ausgenommen natürlich von Schwangeren, Stillenden oder Kindern. Wer sich nicht impfen lässt, muss damit leben, einige Orte wie beispielsweise ein Stadion nur noch mit Test besuchen zu können. Aber ich finde, in Bus und Bahn wäre es etwas zu viel. Auch wenn ich von dieser Regel nicht beeinflusst bin, denke ich, dass jeder die Möglichkeit haben sollte, öffentliche Verkehrsmittel ohne Nebenkosten zu nutzen.

Paul (18): Ich halte eine 2G-Pflicht für nicht sinnvoll, da nicht 100 Prozent der Bevölkerung überhaupt geimpft werden konnten, beziehungsweise selbst die Möglichkeit dazu hatten. Am Bahnverkehr hängt aufgrund der Mobilität viele Existenzen und auch vor dem Hintergrund, dass Tests kostenpflichtig werden sollen, sollte man auf eine 3G-Regel im Bahnverkehr verzichten. Marco Mautry