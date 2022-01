Was meint ihr?

Lea (16): Ich persönlich finde, dass mehr auf die Interessen der einzelnen Schüler eingegangen werden muss. Die Schule sollte also die Interessen der einzelnen Jugendlichen und Kindern sowie deren Stärken mehr fördern und nicht nur auf den schlechten Fächern herumhacken.

Carolin (15): Ich denke, man könnte die Schüler so bewerten, dass man darauf achtet, wie viel sie als einzelne Person überhaupt leisten können und ebenfalls auf die Wünsche und Kritiken dieser eingeht. Bestimmte Fächer wie zum Beispiel Religion, Musik oder auch Kunst sollte man vielleicht auch schon früher abwählen können und sich so auf seine Interessen spezialisieren oder auch neue Kurse wählen. Diese könnten die aktuellen Themen der Gesellschaft und der Welt thematisieren, wie zum Beispiel Kommunikation, wie man mit Belästigung umgeht und Fächer, die sich mit der Zukunft des Menschen und unserem Planeten befassen. Antonia Ehnes

Noel (15): Meiner Meinung nach ist eins der Hauptthemen der Lehrermangel. Danach sollte man vielleicht sich um eine Modernisierung der Unterrichtsformen kümmern. Ein auch sehr wichtiger Punkt ist die digitale Ausstattung der Klassenräume, da sie oft nicht gegeben ist. Anna-Lena Geiß

Anton: Ich bin jetzt auf dem Gymnasium in der achten Klasse und finde, dass es abhängig von den Lehrern ist, wie schnell und was wir lernen. Persönlich komme ich ganz gut mit dem Lernstoff zurecht, aber verstehe auch andere Schüler, die wegen Corona und Homeschooling nicht so gut zurechtgekommen sind. Momentan haben wir auch einen meiner Meinung nach sehr abwechslungsreichen Lehrplan und Schulalltag, indem wir auch mal etwas anderes lernen als zum Beispiel Lichtbrechung in Physik. Leon Wienand

Beate (18): Ich persönlich halte eine Modernisierung des Unterrichtsstoffes für sinnvoll. Der Schulstoff sollte der heutigen Zeit mehr angepasst werden. Dies könnte beispielsweise im Deutschunterricht bei der zu lesenden Lektüre vorgenommen werden. Aber auch aktuellere Themen, die die Politik betreffen, Feminismus oder Themen, die die heutige Jugend beschäftigen. Zudem wäre eine Überarbeitung der Benotung gut. Dass man dabei individueller auf die Schülerinnen und Schüler eingeht und dabei auch berücksichtigt, dass manche beispielsweise soziale Ängste haben. Das System könnte in dieser Hinsicht überarbeitet werden. Svenja Thomas

Julius (18): Es gibt vieles, was im aktuellen Bildungssystem falsch läuft und daher geändert werden sollte. Als Gymnasiast kann ich hier nur über meine Erfahrungen berichten. Anfangen kann man mit der Individualität. Einem sprachbegabten Schüler muss es doch möglich sein, auch ohne das Beherrschen von Matrizenrechnung und analytischer Geometrie ein gutes Abiturzeugnis zu erhalten. Einem stilleren Schüler muss es doch ebenso möglich sein, im Rahmen seiner Stärken bewertet zu werden, anstatt für das Fehlen von Wortbeiträgen im Unterricht Abzüge zu kassieren. In der Berufswelt werden beide sicherlich mit ihren Talenten Platz finden. Die thematischen Schwerpunkte einiger Fächer sind ebenfalls kritikwürdig. Sei es unser aktueller Religionsunterricht, der in seiner Konzeption zu Recht umstritten ist oder der teilweise fragwürdig spezifische Mathematikunterricht. Bei der Wahl der Leistungskurse stellen sich mir auch manche Fragen: Mathe und Physik kann ich miteinander kombinieren, Geschichte oder Deutsch und Politikwissenschaft nicht, wieso? Wie es naturwissenschaftlich talentierte Schüler gibt, so gibt es auch solche mit Begabung im klassisch-geisteswissenschaftlichen Bereich (Geschichte, Politik, Deutsch, Kunst). Und dennoch ist ein grundlegenderes Problem die Abhängigkeit der Noten von den jeweiligen Lehrern – Qualität des Unterrichts, Art der Notenvergabe, pädagogische Kompetenz. All das steht und fällt mit den Lehrern. Gerade erst begonnen aufzuzählen, ergibt sich ein klares Bild: Viele Probleme, wenig Lösungsvorschläge. Und mit der Ausstattung der Schulen habe ich gar nicht erst angefangen. Julian Geiß

