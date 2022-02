Was Jugendliche an der Bergstraße über's Rauchen denken

Rauchen ist ein großes Thema, denn obwohl bekannt ist, dass es das größte Gesundheitsrisiko in Deutschland ist, rauchen circa 24 Prozent der Deutschen, die über 18 Jahre alt sind. Auch sterben jährlich rund 127 000 Menschen an den Folgen des Tabakkonsums. Krankheiten, die durch Rauchen entstehen können, sind beispielsweise verschiedene Arten von Krebs, welche alle tödlich enden können.

Und auch trotz der schrecklichen Bilder, welche auf den Zigarettenverpackungen mit Absicht zu sehen sind, schreckt es die Menschen nicht ab, zu dieser Droge zu greifen. Trotz dessen, dass durch diese Abhängigkeit ebenfalls auch das Wohl der eigenen Kinder gefährdet wird, da es zu Geneffekten wie Trisomie 21 kommen kann, etwa wenn in der Schwangerschaft geraucht wird. Und auch die Aufnahme von den in Zigaretten enthaltenen Schadstoffen, die durch das Rauchen freigesetzt werden, kann sich schädlich auf die Gesundheit von Kindern auswirken. Daher sollte man nicht in der Wohnung oder vor Kindern rauchen. Doch diese wissenschaftlich bewiesenen Tatsachen bringt die Menschen nicht dazu, sich von ihrer Sucht zu lösen.

W (16): Ich habe angefangen zu rauchen, weil ich sehr engen ... W (16): Ich habe angefangen zu rauchen, weil ich sehr engen Kontakt mit Menschen hatte, für die das einfach dazu gehört hat und die dies auch cool fanden, also ganz einfach aus Gruppenzwang. Mittlerweile habe ich es aber seit einem knappen Monat abgelegt und mich auch von den Menschen, die mich dazu gebracht haben, entfernt und durch neue Freunde, die mir klargemacht haben, dass das schlecht für meine Gesundheit ist, habe ich es nun geschafft, aufzuhören. W (15): Ich persönlich rauche nicht ständig und sehe mich auch nicht als abhängig. Machen tue ich es auch nur in einem bestimmten Freundeskreis, weil das eben von mir erwartet wird. Ich finde das auch nicht wirklich schlimm und habe auch keine Angst, abhängig zu werden, da ich ja aufpasse. Antonia Ehnes Anonym (19): Ich muss ehrlich zugeben, ich habe mit dem Rauchen angefangen, weil viele meiner Freunde damit angefangen haben und mir ab und zu eine Zigarette abgegeben wurde. Als Jugendlicher ist es nicht wirklich schwer, an Zigaretten zu kommen, weshalb ich auch immer welche dabei hatte, um zwischendurch zu rauchen. Das habe ich mir jetzt zum Glück abgewöhnt und rauche nur noch gelegentlich, wenn ich mit Freunden unterwegs oder feiern bin. Anonym (17): Ich rauche seit zwei Jahren, ich habe mit Mitte 15 angefangen. Aber nicht aus dem Grund in der Gruppe dazu zugehören oder das ich mich damit cool fühle, für mich ist eine Zigarette eine Art meinen Stress von der kompletten Woche abzubauen und mal runterzukommen. Natürlich ist mir auch bewusst, dass in einer Zigarette massig viel Schadstoffe sind, aber wir alle machen oder nehmen im Leben ziemlich viel, was ungesund oder schädlich ist, da sollte man so was auch respektieren. Julian Geiß M (17): Ich habe mit 15/16 ab und zu, wenn ich draußen war, mit Freunden eine geraucht oder in der Pause in der Schule. Dann hab ich mir, als ich 16 war, im Sommer 2021 meine erste eigene Schachtel gekauft und aus der einen wurden mit der Zeit ein paar mehr. Manchmal rauche ich eine, wenn ich bisschen gestresst bin. M (19): Ich rauche, seitdem ich 14 bin und das erste mal in den Tabakgenuss bin ich durchs Shisharauchen gekommen. Seitdem habe ich den neurotischen Zwang, auf jeder Party eine Kippe anzuzünden, um mich sicherer zu fühlen. Außerdem ist es ein Genussmittel, welches konsumiert werden kann, wenn man gerade mit dem Auto unterwegs ist, ohne eine Ordnungswidrigkeit zu begehen. M 18: Ich habe mit 13 angefangen zu rauchen, was meinem damaligen Freundeskreis geschuldet war. Ich habe mich damals fast schon dazu gedrängt gefühlt zu rauchen und habe mich dann irgendwann darauf eingelassen. Nach drei/vier Wochen habe ich mir dann meine erste eigene Packung gekauft und seitdem kaufe ich immer eine Neue, wenn meine Alte leer ist. Marco Mautry Die Namen der Umfrageteilnehmer wurden von der Redaktion anonymisiert.

In Deutschland ist der Verkauf von Tabakprodukten nur an Personen, die das 18. Lebensjahr schon erreicht haben, erlaubt – trotzdem gibt es einige Jugendliche, die rauchen. In den vergangenen Jahren ist die Anzahl dieser zwar deutlich zurückgegangen, doch die Anzahl liegt dennoch noch immer bei 10 Prozent aller Jugendlichen. Studien zufolge liegt dies jedoch daran, dass Jugendliche auf verschiedene Alternativen wie zum Beispiel E-Zigaretten, orientalische Wasserpfeifen, Shishas sowie E-Shishas zurückgreifen. Zwar ist es korrekt, dass E-Zigaretten nicht so Gesundheit schädlich sind wie normale Zigaretten, dennoch ist es bestätigt, dass oft beides gemeinsam konsumiert wird und so der Schaden gleich bleibt.

Rauchen ist eine Sucht und von einer Sucht kann man sich bekanntlich nur schwer lösen. Je länger man diese Art der Lebensweise ausgeübt hat, desto schwieriger fällt es einem, davon wieder loszukommen. Doch mit Willenskraft man kann es immer schaffen.

Wieso einginge Jugendliche rauchen oder wie sie es geschafft haben aufzuhören, dazu haben wir Jugendliche des Kreises Bergstraße befragt und sie haben uns ihre Geschichten erzählt. Antonia Ehnes