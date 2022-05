Was Jugendliche an der Bergstraße über Solar- und Kohlestrom denken

Auch wenn der Abbau von Braun- und Steinkohle äußerst umstritten ist, bringt diese Form der Energiegewinnung dennoch Vorteile.

Kohlestrom ist in Deutschland immer noch die am meisten genutzte Stromversorgung. Ungefähr 35 Prozent des erzeugten Stroms kommen aus den Kohlekraftwerken, also fast ein Drittel. Der Rest wird durch Wind, Erdöl und Weiteres bezogen. Für die Windenergie zum Beispiel muss die Landschaft büßen, denn diese wird dadurch zerstört und das vor allem, wenn immer mehr Windräder zum Einsatz kommen.

Des Weiteren ist der Abbau von Kohle sehr kostengünstig. Sie liegt nah an der Erdoberfläche, was den Abbau somit auch sehr einfach macht. Weil diese auch in Deutschland verfügbar ist, besteht keine Abhängigkeit von anderen Ländern, und es ist somit kein Import nötig. Dadurch, dass in Deutschland an verschiedenen Standorten mit Kohle Energie und Fernwärme erzeugt wird, zum Beispiel in Mannheim, bieten die Kohleabbauwerke viele Arbeitsplätze. Mit der Beendigung des Betriebs im Jahr 2038 werden auch viele Arbeiter ihre Jobs verlieren.

Da Kohle ein fossiler Energieträger ist, werden die Vorräte laut Forschungen noch ungefähr 200 Jahre ausreichen. Er stellt somit einen sehr langlebigen Energieträger dar, was bei den anderen nicht der Fall ist. Wenn der Ausstieg aus der Kohleenergiegewinnung voranschreitet und die Kraftwerke abgeschaltet werden, wird es höchstwahrscheinlich zu Engpässen in der Stromversorgung kommen, und die Strompreise werden steigen. Der Ausstieg ist zwar somit ein Schritt Richtung Umwelt-Schonung, jedoch muss man auf das Abschalten vorbereitet sein, damit es nicht zu Engpässen kommt. Svenja Thomas