Was Jugendliche an der Bergstraße über die App BeReal denken

Victoria (18): Ja, ich nutze die App BeReal gelegentlich. Jedoch taucht bei mir oft das Problem auf, dass ich die Mitteilung übersehe, ein BeReal aufzunehmen. Daheim benutze ich mein Handy zu der Zeit nicht. Auf der anderen Seite nehme ich gerne ein BeReal auf, wenn ich mich in einer spannenden Situation befinde. Wenn ich aber beispielsweise gerade am Lesen bin, kommt mir der Gedanke, dass diese Aufnahme zu langweilig sein könnte, obwohl genau dies der Sinn hinter der App ist – die Realität abzulichten. Es kommt bei mir also auf Lust und Laune an, ob ich ein Bild poste. Außerdem ist mir bei der App wichtig, wen man als Freunde markiert hat, da man eben die Realität zeigt. Und diese möchte man nur ausgewählten Personen gerne zeigen. Svenja Thomas

Bernhard (16): BeReal ist eine coole App, mit der man mit seinen Freunden in Kontakt bleiben kann. Man bekommt jeden Tag einen Eindruck, was die anderen so machen. Es macht Spaß, jeden Tag ein Bild zu teilen, das einfach den Alltag zeigt, ohne Filter. Außerdem kann man auf die BeReals von anderen reagieren, und diese Reaktionen sind eigentlich das Lustigste an dem Ganzen. Jeder ist, eben wie es der Name der App schon sagt, ziemlich natürlich. Das macht für mich den Unterschied zu anderen Apps, auf denen man Bilder posten kann. Ich benutze die App auch regelmäßig mittlerweile, obwohl ich sie verhältnismäßig spät heruntergeladen habe.

Emma (18): Anfangs war ich sehr skeptisch gegenüber des neuen Trends. Ich hatte mir nicht vorstellen können, dass die App den Alltag wirklich natürlich darstellen könnte und erkannte deshalb auch den Sinn nicht. Irgendwann habe ich sie dann doch heruntergeladen, weil mir viele Freunde dazu geraten haben. Die App ist total viral gegangen und ich wollte es einfach auch mal ausprobieren. Was mich gefreut hat, ist, dass man auf der App verhältnismäßig wenig Zeit verbringt, anders als auf Apps wie beispielsweise Instagram. Außerdem bringen die unterschiedlichen unberechenbaren Zeitpunkte, zu denen man ein BeReal aufnehmen muss, ein viel realistischeres Bild vom Leben der anderen. BeReal hat mich also unerwartet sehr positiv überrascht. Carolin Dreizler

Alina (19): Ich persönlich nutze BeReal erst seit Kurzem und finde die Idee hinter der App, sich ganz natürlich und unverstellt in einer zufälligen Situation zu zeigen, ganz cool. Ob ich die App weiterhin regelmäßig benutzen werde, weiß ich allerdings noch nicht. Dafür muss ich sie jetzt erst einmal etwas länger testen. Mia Eck

Giulia (20): Ich benutze die App ab und zu und finde sie prinzipiell gut. Nur habe ich nicht immer Lust ein Bild zu machen und mache dann nur eins, um die Fotos meiner Freunde anschauen zu können.

Florian (20): Ich nutze die App BeReal selbst nicht, in meinem Freundeskreis wird die App aber tatsächlich vereinzelt verwendet. Was ich darüber so mitbekommen habe, finde ich cool. Fotos von sich und dem, was man gerade macht, zu teilen, findet man auch ähnlich in anderen Apps wieder. Jedoch ist diese Herangehensweise noch mehr an den aktuellen Moment geknüpft, was Risiken von sozialen Netzwerken wie vor allem, deren exzessive Nutzung birgt und womöglich verstärkt.

Johanna (18): Ich benutze die App nicht, bekomme aber sehr oft Werbung dafür angezeigt. Für mich wäre die App nichts, aber wem es gefällt, so viele Fotos von sich zu teilen, der findet die App sicher gut.

Viktoria (19): Ich habe tatsächlich bisher noch nichts von dieser App mitbekommen und nutze sie daher auch nicht. Einen Drang, mir diese App unbedingt herunterzuladen, verspüre ich allerdings auch nicht. Marco Mautry