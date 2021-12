Was Jugendliche an der Bergstraße über das Böllerverbot denken

Louis: Ich finde das Feuerwerksverbot nicht gut, da ich immer gerne mit Bedacht Raketen abgeschossen und Böller gezündet habe. Womit ich jedoch kein Problem hätte, wenn man an den „Hotspots“ wie Innenstadt oder großen, gut besuchten Plätzen ein Verbot in Betracht ziehen würde, denn dort entstehen meiner Meinung nach die größten Unfälle, da dort viele Menschen auf einem Platz sind.

Elias: Einerseits ist es gut für die Umwelt, wenn man nicht Böllern darf, andererseits war es für mich immer eine große Freude und eine Tradition für mich vom lautstarken und sicheren Feiern des neuen Jahres. Meiner Meinung nach könnte man die Orte, an denen große Versammlungen sind, absperren, damit das Verletzungsrisiko geringer wird. Leon Wienand

Noel (15): Ich finde es eigentlich ganz gut. Oft wird nach dem „Böllern“ dann nicht der ganze Müll aufgesammelt und dadurch wird die Umwelt in Mitleidenschaft gezogen. Ebenso machen die lauten Knalle auch den Tieren Angst.

Chiara (15): Ich persönlich finde das Böllerverbot 2021 nicht so schlimm, da es auch viele andere Sachen gibt, die man an Silvester machen kann. Allerdings ist es für die Leute schade, für die Böller zünden an Silvester unbedingt dazugehört. Anna-Lena Geiß

Hung (18): Das Kaufen von Böllern und Co. für den privaten Gebrauch ist dieses Jahr aufgrund der starken Belastung der Krankenhäuser durch Covid-19 verboten. Man möchte damit die hohe Verletzungsgefahr und den allgemein unverantwortlichen Umgang mit Feuerwerkskörpern verhindern. Das große Ziel ist damit also das Unterbinden einer weiteren Belastung der Krankenhäuser und der Polizei/Feuerwehr. So sagt es zumindest der Bundesrat. Hier könnte man natürlich mit vielen Argumenten wie zum Beispiel Tradition und Kulturgut oder den (tatsächlich) niedrigen CO2-Ausstoß diskutieren. Ich persönlich stimme dem Böllerverbot jedoch zu. Dies hat den Grund, da ich sowieso am Böllern keinen Spaß habe und dies als eine unnötige Geldverschwendung sehe. Des Weiteren kritisiere ich die Verwendung von Böllern, besonders in der Jugend. Es ist wahr, dass die meisten Privatpersonen Feuerwerkskörper sachgemäß verwenden und im kleinen Kreis wie zum Beispiel in der Familie zünden, jedoch ist dies nicht immer der Fall. Das Argument mit der Überbelastung der Krankenhäuser ist hier tatsächlich verständlich, da Menschen einfach oft auf absolut dumme Ideen kommen. Etwa dass Böller gezielt auf Menschen geworfen, Briefkästen gesprengt oder Böller auf Fensterjalousien geschmissen werden. Dies nur, um die Sache auf die Spitze zu treiben. Fakt ist, dass der unverantwortliche Umgang mit Feuerwerkskörpern einfach massiv zunimmt und dies zu schwerwiegenden Folgen führen könnte, besonders in der Covid-19-Situation. Jedoch ist das Kaufverbot von Böllern dieses Jahr nicht hilfreich, da man immer noch Böller aus dem Ausland kaufen kann und/oder Vorräte aus den vergangenen Jahren verwenden darf. Ein generelles Böllerverbot gibt es allerdings nicht. Hier kann jeder selbst Verantwortung für seine Aktionen übernehmen! Julian Geiß

Franzi (17): Ich denke, ein Böllerverbot ist gut und gerechtfertigt, da es sowohl besser für die Umwelt als auch für die Tiere ist. Denn durch ein Verbot kann die Umwelt besser geschützt werden, und Tiere bekommen keine Angst durch das laute Knallen. Zudem sind die Krankenhäuser zurzeit sehr stark belastet, so dass es wenigstens durch dieses Verbot auf den Stationen nicht noch voller wird. Es ist zwar eine schöne Tradition, wenn man jedoch diese Belastung für Tiere und Umwelt dadurch eingrenzen kann, verzichte ich gerne auch auf ein Feuerwerk an Silvester. Svenja Thomas

Jessica (17): Ich persönlich bin gar kein so großer Fan von Feuerwerken an Silvester, daher finde ich das Verbot auch in diesem Jahr überhaupt nicht schlimm. Auch für die Umwelt ist es ohne Raketen und Böller viel besser, da dadurch immer wieder sehr viel Müll in der Natur liegen gelassen wird. Im Bezug auf Corona finde ich das Verbot sinnvoll. Vielleicht kann man sich ja alternativ ein Feuerwerk im TV anschauen und muss so wenigstens nicht komplett auf die bunten Lichter verzichten.

Beate (18): Ich fand Feuerwerke an Silvester noch nie besonders spannend, weshalb mich das Verbot nicht wirklich stört. Sowohl für die Umwelt als auch für die ganzen Tiere, die bei dem Lärm verschreckt werden, ist ein Silvester ohne Raketen ohnehin besser. Generell schaue ich die bunten Lichter aber auch ganz gerne an und hoffe, dass wir dann wenigstens im TV ein Feuerwerk sehen können. Mia Eck

Linus (19): Als ich noch etwas jünger war, hat mir Böllern immer riesigen Spaß gemacht, mittlerweile hat es etwas den Reiz verloren. Ich kann aber gut nachvollziehen, warum Leute es unbedingt machen wollen. Da unsere Intensivstationen momentan so überlastet sind und es nicht verkraften würden, Tausende betrunkene Schwerverletzte in wenigen Stunden aufzunehmen, finde ich das Verbot allerdings sinnvoll. Eigentlich ist das Ganze auch sehr unnötig und auch sehr schlecht für unser Klima, und ich hätte auch kein Problem damit, wenn es in Zukunft verboten bleibt. Man könnte beispielsweise alternativ städtische Feuerwerke anbieten, die sich jeder ansehen kann.

Floris (18): Ich finde das Böllerverbot auf der einen Seite nicht gut, denn Böllern und Feuerwerk abschießen macht ja auch Spaß. Aus der anderen Seite gibt es Zahlen, die nahelegen, wie viele Verletzte es jedes Jahr durch Böller gibt. Aus dem Grund erachte ich das Verbot als sinnvoll.

Alicia (20): Ich finde es gut, dass Böller verboten wurden und bin auch dafür, dass das in den kommenden Jahren so fortgeführt wird. Die Natur und die Tiere leiden sehr stark unter der Verschmutzung und dem extremen Lärm in dieser Nacht, und das Ganze ist vermeidbar. Marco Mautry