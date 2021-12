Was Jugendliche an der Bergstraße über das Böllerverbot denken

Leonie (17): Generell finde ich das Impfen gut und bin auch selbst schon vollständig geimpft. Wenn es um eine Impfpflicht geht, bin ich allerdings etwas unentschlossen. Einerseits sollen sich natürlich so viele Menschen wie möglich impfen lassen. Andererseits greift man mit einer Impfpflicht in die Entscheidungsfreiheit der Menschen ein. Jeder sollte meiner Meinung nach selbst darüber entscheiden können. Trotzdem finde ich auch, dass Ungeimpfte dann auch mit den Konsequenzen und Einschränkungen Leben müssen. Mia Eck

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nesli (17): Ich finde die Impfpflicht aus medizinischer Sicht gut, da sie schützt und den Verlauf von Corona, falls man erkrankt, mildert. Somit denke ich, dass eine Impfpflicht zum Beispiel für medizinisches Personal vertretbar ist. Denn auch so könnte die Belastung der Intensivstationen verringert werden. Zudem ist die Impfung nicht gefährlich, im Gegenteil, sie schützt und dass es immer mehr Impfkampagnen gibt, halte ich ebenso für sinnvoll. Wie man jedoch dabei vorgeht und ob es rechtlich vereinbar ist, ist kompliziert, denn wenn man Menschen dazu zwingt, kommt es eher zu einer größeren Ablehnung und Aufständen. Mit der Selbstbestimmung und der körperlichen Unversehrtheit ist dies ebenso kritisch. Deshalb würde ich sagen, dass ich im medizinischen Bereich lieber mit einer Impfpflicht arbeiten würde, als in anderen Bereichen. Svenja Thomas

Sophie (17): Ich bin definitiv gegen eine Impfpflicht. Meiner Meinung nach ist eine Impfpflicht ein zu großer Eingriff in die Handlungs- und Entscheidungsfreiheit der Menschen. Klar finde ich es gut, wenn sich so viel Leute wie möglich impfen lassen, jedoch sollte die Entscheidung dazu von jedem persönlich getroffen werden können. Denn jeder sollte selbst entscheiden können, was er mit seinem Körper machen will und was nicht. Beate Sturm

Mehr zum Thema 31. Dezember Silvesterbräuche aus aller Welt Mehr erfahren Umfrage Verzicht auf Böller fällt Jugendlichen an der Bergstraße leicht Mehr erfahren Bananeweb „Es gibt im Moment Wichtigeres als Feuerwerk“ Mehr erfahren

Linus (19): Eine Impfpflicht am Arbeitsplatz ist für mich im Prinzip eine allgemeine Impfpflicht, da der Großteil der Bevölkerung arbeiten geht. Eine Verpflichtung, die der Staat an die Bevölkerung stellt, ist natürlich eine heikle Sache und mit Vorsicht anzugehen. Daher finde ich es wichtig, dass man sich bei dieser Entscheidung auf Fakten und wissenschaftliche Erkenntnisse bezieht. Ich musste in der Pandemie leider feststellen, dass überraschend viele Menschen dazu nicht in der Lage sind, und diese Menschen muss man aufklären. Die Mehrheit der Experten im Bereiche Virologie spricht sich stark für eine Impfpflicht aus, weil dadurch die Verbreitung des Virus eingeschränkt werden und vor allem das Gesundheitssystem stark entlastet werden würde. Zudem gibt es meiner Meinung nach, ausgenommen von Leuten mit einer Vorerkrankung, für welche eine Impfung wirklich ein Risiko mitbringt, kein Argument, sich nicht impfen zu lassen. Ich muss allerdings sagen, dass der Staat niemanden aktiv dazu zwingen sollte, etwas zu tun, auch wenn es offensichtlich sinnvoll ist. Und jemandem den Arbeitsplatz zu streichen, der sich nicht impfen lässt, finde ich problematisch. Ein Modell einer Impfpflicht könnte auch sein, dass Leute, die sich nicht impfen lassen, im Falle einer Coronainfektion alle Kosten der gesundheitlichen Behandlung selbst zahlen müssen und dies keine Versicherung übernimmt, da die Wahrscheinlichkeit dieses Szenarios durch eine Impfung erheblich niedriger ist, als für eine ungeimpften Person. Zusätzlich könnte man noch hinzufügen, dass eine geimpfte Person Vorrang auf ein Intensiv-Bett hat, das wäre aber ethisch fragwürdig und müsste gründlich überdacht werden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Floris (18): Ich bin für eine Impfpflicht am Arbeitsplatz, nicht weil ich mich sicherer fühlen würde, sondern weil es ein Stück „Normalität“ wieder herstellt. Wir können nicht ewig so weitermachen. Auf kurz oder lang muss Corona wie eine Krankheit behandelt werden. Es gibt genug Beispiele, dass Krankheiten „normalisiert“ werden und ein normales Leben wieder möglich wird. Vor diesem Hintergrund, ja absolut vertretbar.

Alicia (20): Ich bin gegen eine Impfpflicht am Arbeitsplatz, weil jeder meiner Meinung nach über seinen eigenen Körper entscheiden sollte. Daher fände ich eine Impfpflicht nicht vertretbar. Ich persönlich fände es sehr gut, wenn sich jeder, der es kann, impfen lassen würde, aber über den eigenen Körper sollte man immer noch selbst bestimmen dürfen. Marco Mautry