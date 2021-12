Was die Jugend über eine Impfpflicht denkt

Bereits seit Monaten begleitet uns hier in Deutschland die Diskussion rund um eine Corona-Impfpflicht. Was unser Nachbarland Österreich bereits beschlossen hat, könnte in Zukunft auch in anderen Ländern eintreten. Das Ziel einer allgemeinen Impfpflicht ist es, dass sich so viele Menschen wie möglich impfen lassen, so dass eine Herdenimunität gegen das Virus entstehen kann. In Österreich etwa liegt das Ziel bei einer Impfquote von 90 Prozent. Menschen, die sich dann noch immer gegen die Impfung stellen, könnte infolge der ab Februar eintretenden Impfpflicht beispielsweise eine saftige Geldstrafe drohen. Neben der kommenden allgemeinen Impfpflicht in Österreich wurde bereits in anderen Ländern wie Frankreich, Italien oder den USA eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen beschlossen.

Auch hierzulande wird ein solches Vorgehen seit Monaten diskutiert. Befürworter einer allgemeinen Impfpflicht sind der Meinung, dass die Pandemie nur so dauerhaft unter Kontrolle gebracht werden könne. Kritiker wiederum fühlen sich ihrer Grundrechte beraubt und Zweifeln im Allgemeinen an der Wirksamkeit der Vakzine.

Wir von der BAnane-Jugendredaktion haben uns zu diesem Thema unter Jugendlichen umgehört und gefragt, was sie von einer Impfpflicht hier in Deutschland halten würden.

Mia Eck

