Walter Bagehot über das Vergnügen im Leben

„Das große Vergnügen im Leben besteht darin, das zu tun, von dem die Leute sagen, du könntest es nicht.“ Walter Bagehot

Walter Bagehot wurde am 3. Februar 1826 in Langport geboren. Bekannt wurde er als britischer Volkswirt und Journalist. Seine Analysen und Schriften haben zum politischen System Englands und zum Verständnis des Parlamentarismus sowie der Zentralbanken beigetragen. Bagehot besuchte das University College in London, welches er im Jahre 1848 mit dem Master verließ. Danach schrieb er für verschiedene Zeitungen und erlangte Bekanntheit als dritter Herausgeber und Chefredakteur der Wochenzeitung „Economist“, deren Gründer sein Schwiegervater James Wilson war. Unter Walter Bagehots Führung gewann die Zeitung Einfluss auf Entscheidungsträger. Im Jahre 1867 schrieb er sein erstes Werk „The English Constitution“, in dem er die Struktur des Vereinigten Königreichs untersuchte, insbesondere die Stellung des Parlaments und der britischen Monarchie sowie die Kontraste zwischen der britischen und amerikanischen Regierung. Fünf Jahre später, 1872, folgte sein zweites Werk „Physics and Politics“, worin er den noch immer geläufigen Ausdruck: „The cake of custom“ kreierte. Zu Ehren Bagehot verleiht die „British Political Studies Association“ jährlich den „Walter Bagehot Prize“ für die beste Dissertation im Bereich Regierung. Walter Bagehot starb am 24. März 1877 im Alter von 51 Jahren. Anna-Lena Geiß