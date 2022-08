Vor und während des Konzerts Sido ganz nah erlebt

Der Rapper Sido – bürgerlich Paul Hartmut „Siggi“ Würdig – ist wohl einer der bekanntesten deutschen Sprechgesangsartisten, die es jemals gab.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mit nahezu jeder Größe des deutschen Hip-Hops und Pops hat er schon Songs gemacht und auch Menschen, die seine Musik und die Person nicht kennen, haben zumindest schon mal den Namen gehört und wissen, dass es sich bei ihm um einen Musiker handelt. Für mich persönlich ist Sido einer, wenn nicht sogar der größte Deutschrapper, den es jemals gab. Er war einer der ersten Rapper, deren CD ich mir als Jugendlicher gekauft habe und sie damals in meinem CD-Spieler angehört habe. Auch für viele andere handelt es sich bei dem Berliner um einen Superstar ihrer Kindheit. Deswegen war es nur eine Frage der Zeit, bis ich ein Konzert von ihm besuchte. Am 23. Juli dieses Jahres war es für mich dann so weit und ich machte mich gemeinsam mit einer Freundin auf den Weg nach Fulda. Wir hatten uns gemeinsam Karten für die aktuelle Sido-Tour gekauft und waren extra schon einige Stunden früher angereist, um uns die Stadt noch etwas anschauen zu können, trotzdem aber auch gute Plätze in den ersten Reihen zu ergattern.

Wir hatten nach der Ankunft noch Zeit für einen Spaziergang durch die Innenstadt und setzten uns zum Zeitvertreib in ein Café. Aufgrund dessen, dass sich ein paar Tische hinter uns einige Männer komplett in Schwarz setzten, die allesamt ein Tourband um den Hals hatten, entdeckte ich nur wenige Meter von unserem Tisch entfernt Sido, wie er mit seinem DJ und Back-up beim Chinesen sein Essen bestellte. Als Schausteller auf Stelzen vorbeikamen, wollte Sido selbst ein Bild mit diesen machen und auch nach dem Essen nahm er sich kurz Zeit, um mit seinen Fans Bilder zu machen.

Mehr zum Thema Schlagerstar Helene Fischer mit Mega-Konzert in München Mehr erfahren München Party-Stimmung und Regen: Helene Fischer gibt Mega-Konzert Mehr erfahren

Auf dem Weg an der Menschenmenge, die sich schon vor dem Eingang befand, vorbei winkte er allen und zeigte sichtlich, wie glücklich er ist, in dieser Situation zu sein. Vorgruppe für Sido zu sein, ist laut dem Hamburger Rapper Tom Hengst ein Kindheitstraum, der nun in Erfüllung gehe. Er selbst hörte als Kind immer die alten Lieder von Sido und er könne sich nichts besseres vorstellen als nun seine Vorgruppe zu sein.

Tom Hengst war den meisten Fans vor Ort kein Begriff, doch trotzdem nahm er so viele Zuhörer mit, wie er konnte, bis er die Bühne verließ und der Vorhang viel. Zu Beginn seines Konzertes saß Sido mitten auf der Bühne, und als der Vorhang fiel, legte er direkt los mit seinem ersten Song. Sofort wusste man, dass dieser Mann nicht das erste Mal auf der Bühne stand. Ihm war keinerlei Nervosität anzumerken und auch die Technik gab alles, um den Auftritt bestmöglich zu begleiten. So waren neben verschiedenster Lichteffekte auch Flammenwerfer und Papierkanonen im Einsatz. Sido performte Song nach Song durch sein gesamtes Spektrum. Darunter alte Lieder wie „Mein Block“ oder „Bilder im Kopf“, aber auch Lieder seines neuen Albums. Feature Parts oder gesungene Hooks wurden von seinen Back-up-Rappern übernommen.

Auch ein sehr junger Fan bekam seinen großen Moment. Dieser sprach Sido vor dem Auftritt an, dass er auch schon rappen würde, woraufhin Sido ihn auf die Bühne heben ließ und gemeinsam mit ihm einen Song performte. Die Menge war begeistert, sodass die meisten verdutzt auf die Uhr schauten, als Sido das Ende der Show ankündigte. Nach etlichen Sprechchören gab er dem Publikum auf dem Fuldaer Domplatz auch noch die gewünschte Zugabe. Marco Mautry