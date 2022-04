Von der Schulbank an der Bergstraße zur Bundeswehr

Es gibt viele Wege, die man nach einem Schulabschluss anstreben kann. Neben einem Studium oder einer Ausbildung gibt es unter anderem auch die Möglichkeit, einen Freiwilligen Wehrdienst anzustreben.

Wer bist Du, wo kommst Du her und was machst Du aktuell?

Carlos: Mein Name ist Carlos, ich komme aus Bensheim und diene seit einem Jahr als Hauptgefreiter in der Feldjägertruppe der Bundeswehr.

Wieso bist Du bei der Bundeswehr?

Carlos: Vor 14 Jahren kam ich nach Deutschland und durfte hier in Wohlstand, Sicherheit und Freiheit aufwachsen. Da das für mich nicht selbstverständlich ist, entschied ich mich für einen Wehrdienst.

Ein Wehrdienst kam für mich eine ganze Zeit nicht infrage, da ich nicht der typischen Mentalität eines Soldaten entsprach. Aber in meinem letzten Schuljahr begab ich mich auf die Suche, welchen Lebensweg ich nach dem Abschluss einschlagen möchte. Daraufhin entschied ich mich, auf diesem Wege der Gesellschaft und dem Vaterland etwas zurückzugeben. Vor allem wollte ich aber meine Familientradition fortzuführen. Seit meinem Urgroßvater sind alle männlichen Familienmitglieder Soldaten der brasilianischen Marine gewesen. In meiner Zeit in Brasilien war ich in einem Kindergarten der Marine gewesen, der auf dem Standort lag, in welchem mein Vater stationiert war. Mein Bruder ging auf die dortige Schule, die ebenfalls von der Marine betrieben wurde. So kam mir schnell in den Sinn, diese wichtige Tradition in Deutschland weiterzuführen.

Aber vor allem wollte ich einen Beitrag zur Sicherung unserer Freiheit, unsere Demokratie und unsere Werte leisten, denn wir sehen genau jetzt, dass solche Werte nicht jeder teilt und sie nicht selbstverständlich sind und auf der ganzen Welt immer verteidigt werden müssen.

Wie sieht Dein Alltag bei der Bundeswehr aus?

Carlos: Ein Tag bei der Bundeswehr verläuft eigentlich nicht wie der andere. Nach meiner dreimonatigen Grundausbildung in Volkach ging ich nach Bruchsal und wurde dort Teil der Feldjägertruppe. Erst war ich Zugsoldat des Zweiten Zuges, wurde aber schnell in das Team der Kompanietruppführung geholt und dort dem Sprecher der Vertrauensperson des Regiments zugeteilt. Der Sprecher der Vertrauensperson ist wie eine Vertrauensperson auf höherer Ebene. Er wurde von den einzelnen Vertrauenspersonen der Kompanien in einer Versammlung gewählt und trägt die Verantwortung, die Beschlüsse der Versammlung für die Dienstgestaltung an den Regimentskommandeur und den Kommandokommandeur nahezubringen. Er ist außerdem Ansprechpartner für die einzelnen Vertrauenspersonen der Kompanien und sorgt dafür, dass die Belange der Soldaten auf Regiment- und Kommandoebenen sowie in den Entscheidungsprozessen berücksichtigt werden. Wenn manche Soldaten ein Problem haben, macht sich die Vertrauensperson beim Disziplinarvorgesetzten für den Soldaten stark.

Neben meiner weiteren Ausbildung als Soldat bin ich so auch im Büro des Sprechers der Vertrauensperson tätig. Zu meiner Ausbildung gehört es, neben den zwei Waffen, die ich in der Grundausbildung kennengelernt habe, auch dem Umgang an mit anderen Waffen zu erlernen. Ebenso werde ich darin ausgebildet, was bei einer Umweltkatastrophe, im Kriegsfall oder anderen weiteren Krisen zu tun ist.

Im VPV-Büro – so nennt man das Büro des Sprechers der Vertrauenspersonen – bin ich für viele Sachen zuständig. Beispielsweise gehört es zu meinen Aufgaben, Termine inhaltlich und organisatorisch vor- und nachzubereiten. Auch die Planung von vielen Versammlungen der Vertrauenspersonen, die auf Regiments- und Kommandoebene stattfinden, fallen in meinen Aufgabenbereich.

Neben den typischen Büroaufgaben im VPV-Büro erlebe ich hier viel Abwechslung. Ich begleite unter anderem meinen Truppenführer auf vielen Terminen, die in ganz Deutschland stattfinden. So bin ich viel unterwegs und treffe auf solchen Veranstaltungen zum Beispiel unseren Brigadegeneral der Feldjägertruppe oder verschiedene Kommandeure der einzelnen Regimente. Gleichfalls stehen Termine mit Politiker immer wieder auf der Tagesordnung, wie zum Beispiel mit der Staatssekretärin des Verteidigungsministeriums.

Die Aufgaben eines freiwilligen Wehrdienstleistenden können sehr unterschiedlich sein.

Wem würdest Du eine Laufbahn bei der Bundeswehr empfehlen?

Carlos: Ich würde jedem, der unsere Werte, freiheitliche Demokratie, Sicherheit und unsere Gesellschaft schätzt, einen Wehrdienst empfehlen. Nicht nur Deutschland gewinnt etwas mit Dir, sondern Du profitierst mit einem Wehrdienst enorm viel. Du erhältst jede Menge Eindrücke, aber vor allem wirst Du hier Kameradschaft fürs Leben finden.

Nach meiner Sicht ist die Entscheidung für einen Wehrdienst nicht davon abhängig, wie sportlich Du zurzeit bist. Die sportliche Leistung bekommst Du mit der Zeit. Aber bitte verstehe mich nicht falsch: Eine Grundfitness solltest Du mitbringen, da dies definitiv die Grundausbildung vereinfacht. Aber was Du unbedingt von Anfang an haben solltest, ist Willensstärke. Wer mental stark ist, wird die Anforderungen der Bundeswehr auf jeden Fall schaffen. Ich lernte in meiner Grundausbildung: Wer Wille hat und wer Wille zeigt, wird hier alles schaffen – Du muss es nur wollen.

Wenn Du Lust auf eine abwechslungsreiche Zeit hast, wenn Du bis an Deine Grenze gebracht werden möchtest – sowohl physisch als auch psychisch – und der Gesellschaft etwas zurückgeben möchtest, bist Du bei der Bundeswehr genau richtig.

Marco Mautry