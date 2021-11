Von der Bergstraße nach Australien gereist

Was soll ich denn jetzt machen? Diese Frage stellen sich viele Jugendliche, nachdem sie ihr Abitur gemacht haben. Möglichkeiten gibt es viele. Lily End aus Heppenheim hat sich dafür entschieden, ein Auslandsjahr in Australien zu verbringen. Was sie dort erlebt hat, hat sie der BAnane erzählt.

Was hast du während deines Auslandsjahres gemacht?

Lily: Ich war für ungefähr für neun Monate in Australien und habe dort „Work and Travel“ gemacht. Ich habe mir ganz verschiedene Jobs gesucht, bei denen ich keine wirkliche Ausbildung benötigt habe, aber dennoch etwas Geld verdienen konnte. Nebenbei bin ich sehr viel in Australien herumgereist, habe so das Land, die Kultur und die Menschen dort kennengelernt. Das Einzige, was man als Vorkenntnis benötigt hat, war eigentlich die Sprache – also Englischkenntnisse. Man kann einfach sein eigenes Ding durchziehen und das machen, was einem Spaß macht. Vergessen darf man aber nicht, sich ein Visum zu besorgen. Ich kann nur sagen, dass man hier sehr schnell neue Menschen kennenlernt, die auch bereit sind, einem zu helfen. Entschieden habe ich mich dazu, weil ich nach dem Abi mal etwas Neues machen wollte und dann dachte ich, dass mir Reisen bestimmt Spaß machen würde. Auf Australien fiel meine Wahl, weil ich als Kind eine Zeit lang dort gelebt habe und mir dann dachte, wieso ich denn nicht für ein paar Monate zurückgehen sollte.

Welche Erfahrungen hast du gesammelt?

Lily: Eigentlich kann ich viel Gutes über meine Zeit in Australien berichten, da ich wirklich nur positive Erfahrungen gesammelt habe. Dazu gehört zum Beispiel, das ich selbstständiger geworden bin, sich mein Selbstbewusstsein verbessert hat. Sich an ein anderes Land und andere Menschen anzupassen, eine neue Kultur kennenzulernen, seine Sprachkenntnisse zu verbessern, hat zu dieser Entwicklung beigetragen. Dazu muss ich aber auch sagen, dass alles auf die Menschen ankommt, die man dort trifft, denn diese Menschen formen deine Reise, deine Erfahrungen. Ich selber hatte sehr viel Glück, dass ich nur freundliche Menschen kennengelernt und so auch neue Freundschaften geschlossen habe. Schlecht an meinem Auslandsjahr war natürlich Corona, denn aufgrund der Pandemie musste ich früher zurück nach Deutschland fliegen.

Was hat dich geprägt? Entsprach die Reise deiner Vorstellung?

Lily: Geprägt haben mich die Zeit alleine, weg von Familie und Freunden, die Menschen, die ich dort kennenlernen durfte, aber auch einfach die Leichtigkeit und Freude am Leben. Ebenfalls geprägt hat mich die Kultur und die Natur. Wenn ich ehrlich bin, habe ich mir vor der Reise nicht wirklich viele Vorstellungen gemacht, sodass ich auch nicht enttäuscht werden konnte. Ich habe nur gehofft, dass alles gut geht.

Ist deiner Meinung nach Deutschland oder Australien cooler?

Lily: Cooler ist aus meiner Sicht definitiv Australien, einfach, weil das Wetter extrem gut und die Leute sehr nett sind. Dort ist alles etwas entspannter und man kann relaxen. Es gibt dort aber nicht nur coole und freundliche Menschen beziehungsweise Menschen, mit denen man sich perfekt versteht, da die Menschen dort schon eine ziemlich andere Einstellung gegenüber vielen Dingen haben, als wir Deutschen.

Dennoch würde ich nicht sagen, dass es so toll dort ist, dass ich dort hinziehen wollen würde. Für eine bestimmte Zeit ist es wirklich cool, aber für immer eher nicht, da es auch einige Nachteile gibt, wie das Gesundheitssystem oder auch das Australien wirklich von allem so weit weg ist. Ich finde Australien ist auch nur in den großen Städten cooler als Deutschland.

Kannst du so ein Auslandsjahr mit „Work and Travel“ weiterempfehlen?

Lily: Auf jeden Fall! Denn jemand, der Lust darauf hat, ein Abenteuer zu erleben, der trifft mit so einem Jahr die richtige Entscheidung.

Wenn man vorher genug gearbeitet hat, kann man sich das auch wirklich leisten. Man muss nur auf großen Luxus verzichten. Dennoch kann ich ein Auslandsjahr in Australien einfach nur weiterempfehlen. Antonia Ehnes