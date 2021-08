Vom Glockenturm auf Freiburg geschaut

Freiburg im Sommer zu besuchen, kann ich nur empfehlen. Ich bin in den Ferien dort gewesen und war begeistert.

Allein das Freiburger Münster, das sich im Zentrum befindet, ist atemberaubend und überzeugt durch seine Architektur und Höhe. Wenn man auf den Glockenturm hinaufsteigt hat man eine phänomenale Sicht über die Stadt. Von dort aus kann man auf die Rooftop-Bar herabblicken, in der man sich abends niederlassen und mit Freunden das eine oder andere Kaltgetränk genießen kann.

Viel Grün in der Stadt

Was für eine Großstadt eher untypisch ist: Es gibt viel Grün. Das allein wird schon durch die Lage im Schwarzwald klar. In dessen Bergen kann man auch wunderbare Spaziergänge und Wanderungen unternehmen und an manchen Orten auch mit einem großen Tretroller den Berg wieder hinunterfahren.

Mein persönliches Highlight am Freiburgtrip mit Freunden war der Gang zum Schlossbergturm. Um diesen zu erreichen, entschieden wir uns auf dem Hinweg, den kompletten Berg bis hoch zu den Schlossruinen zu laufen. Von dort aus sind es nur noch wenige Meter bis zum 35 Meter hohen Aussichtsturm, von dessen Spitze aus man Freiburg überblicken kann. Dort oben hat man eine 360-Grad-Panoramasicht und in unserem Fall sogar eine noch bessere Sicht durch perfektes Wetter. Für diejenigen, die nicht gerne Höhenmeter zurücklegen, gibt es auch die Schlossbergbahn, die einem im Fünf-Minutentakt viele Meter ersparen kann. Marco Mautry

