Viele Wege nach dem Schulabschluss

Es ist bald wieder so weit. Das Abitur steht für die nächste Generation von Schülern vor der Tür. Doch für viele ist nicht das Abitur selbst, sondern die Zeit danach, das, was ihnen Kopfschmerzen bereitet. Heutzutage ist das Angebot, wie man sich nach dem Abitur orientieren kann, enorm groß.

Für viele ist das sogenannte „gap year“ – so wird die Zeit zwischen zwei Lebensabschnitten bezeichnet – eine Chance, die sie nutzen wollen, um die Welt zu sehen. Daher entscheiden sich viele der jungen Schulabgänger für einen Auslandsaufenthalt in einem oder sogar mehreren Ländern. Sie wollen etwas Neues erleben und suchen nach vielen Jahren Schulalltag ein Abenteuer. Besonders populär sind hier die Möglichkeiten des „Interrail Tickets“, mit dem man durch ganz Europa reisen kann, „Work and Travel“ in Ländern wie Kanada, Amerika, Neuseeland oder Australien oder eine „Au-Pair-Zeit“ bei einer Familie im Ausland.

Die Welt kennen lernen oder erste Berufserfahrungen sammeln, die Wahl fällt vielen Schulabgängern schwer. © Dreizler

Jedoch will natürlich nicht jeder nach der Schule direkt ins Ausland. Viele brauchen nur eine kurze Pause, bevor sie direkt ins Studium oder in eine Ausbildung starten. Für diejenigen eröffnet sich eine breite Masse an Studien- und Ausbildungsplätzen und sie müssen sich entscheiden, wie ihr weiterer Weg verlaufen soll, um am Ende einen passenden Beruf ausüben zu können.

Diese Entscheidung bedeutet viel Stress, weshalb andere zunächst Berufserfahrungen sammeln wollen. Diese haben zum Beispiel die Möglichkeit, ein Freiwilliges Soziales Jahr zu absolvieren, in dem sie neue Erfahrungen sammeln und sich noch nicht für ein Studium oder eine Ausbildung entscheiden müssen. Sie betätigen sich sozial und finden so möglicherweise eine Leidenschaft, die sie einmal zum Beruf umwandeln möchten.

Damit sind nur Bruchteile davon aufgezählt, was nach dem Abi alles möglich ist. Die Vielfalt macht die Entscheidung schwer, aber nur so kann sichergestellt werden, dass für jeden ein Angebot dabei ist. Carolin Dreizler