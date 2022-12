Viele Jugendliche boykottieren die Fußball-WM

Was Jugendliche über die Fußball-WM in Katar denken Seit dem 20. November läuft die Fußball-Weltmeisterschaft (WM) in Katar. Diese geht noch bis zum 18. Dezember. An diesem Abend werden die zwei bestens Teams gegeneinander antreten und um den Weltmeistertitel spielen. Deutschland ist allerdings schon in der Vorrunde ausgeschieden. Dennoch verfolgen viele Fußball-Fans das Finale. Doch diese Weltmeisterschaft sorgte längst nicht nur auf sportlicher Ebene für Gesprächsstoff. Diskussionen und Kritik gab es zum Beispiel in Bezug auf die Hintergründe zum Bau des Stadions und die Ablehnung der LGBTQ-Gemeinschaft (Menschen, die unterschiedliche Identitäten und sexuelle Orientierungen haben). Aus diesen Gründen haben sich auch einige Fußball-Fans dazu entschieden, die WM nicht zu unterstützen. Die BAnane hat mit Jugendlichen an der Bergstraße über die WM gesprochen und sie gefragt, wie sie dazu stehen. Svenja Thomas (Screenshot: Thomas)

Bergstraße. Friederike (18): Ich persönlich bin im Gegensatz zum Rest meiner Familie nicht so wirklich an Fußball und der Weltmeisterschaft interessiert. Grundsätzlich kann ich nicht verstehen, warum man das Turnier vor dem Hintergrund der zahlreichen Skandale verfolgt. Natürlich können die teilnehmenden Mannschaften für all das nichts; trotzdem bin ich der Meinung, dass die Spieler die Weltmeisterschaft hätten boykottieren können. Als Teil einer Nationalmannschaft treten sie dort nämlich nicht nur als Individuen, sondern als Vertreter eines ganzen Landes auf, das durch seine Teilnahme die in Katar begangenen Menschenrechtsverletzungen toleriert. Zusammenfassend finde ich es daher wichtig, sich zu einem solchen Thema klar zu positionieren, nicht nur als Land, sondern auch als Individuum. Mia Eck

Elias: Ich habe bis zum jetzigen Zeitpunkt viele Spiele der derzeitigen WM in Katar geschaut. Ich habe natürlich immer im Hinterkopf, dass Katar ein Land ist, in dem viele Arbeiter vor der WM keine guten Arbeitsbedingungen hatten und Menschenrechte insgesamt nicht gerade groß geschrieben werden. Ich muss jedoch ehrlich zugeben, dass für mich bei einer Weltmeisterschaft der Fußball im Vordergrund steht und ich deswegen auch viele Spiele geschaut habe und auch weiter schauen werde. Anton Leicht

Sophie (18): Ich verfolge die diesjährige Fußball-Weltmeisterschaft in Katar nicht. Zwar habe ich die Weltmeisterschaft sonst jedes Mal angeschaut, jedoch will ich Katar als diesjährigen Gastgeber nicht unterstützen. Da ich sowieso kein allzu großer Fußballfan bin, fällt es mir nicht schwer, dieses Mal darauf zu verzichten. Beate Sturm

Kim (19): Die Weltmeisterschaft verfolge ich aus vielen schon bekannten Gründen nicht. Außerdem, finde ich, ist diese typische Fußball-Stimmung nicht vorhanden, weil wir Winter haben, und im Sommer fühlt sich Fußballschauen einfach besser an, wenn man draußen mit Freunden oder der Familie und leckerem Essen die Spiele verfolgt. Ab und zu frage ich andere, die die Spiele schauen, welches Land gewonnen hat, aber ansonsten habe ich dieses Jahr nichts mit der WM zu tun.

Johanna (18): Ich habe bisher bewusst noch kein einziges Spiel der WM verfolgt, weil ich sie boykottiere. Grund dafür sind die zahlreichen Vorfälle in Katar, was ich nicht unterstützen will. Generell bin ich aber auch nicht so interessiert an Fußball und schaue es für gewöhnlich nur zur WM oder EM.

Viktoria (19): Ich verfolge die WM persönlich nicht, weil ich generell nichts von Fußball verstehe und daher kein Interesse meinerseits an diesem Turnier besteht.

Florian (20): Ich verfolge die aktuelle Weltmeisterschaft tatsächlich gar nicht. Ich spiele selbst gerne Fußball und finde es auch manchmal unterhaltsam, im Fernsehen zuzusehen, nur habe ich gar kein Nationalgefühl für Fußball, mir ist es tatsächlich einfach egal, was da so Phase ist. Zudem wirken all die stets bestehenden Missstände, vor allem bei kommerziellen Turnieren wie Weltmeisterschaften, nicht allzu begünstigend auf die Lust nach derartiger Unterhaltung.

Yannick (20): Da ich mich im Generellen nicht für Fußball interessiere, verfolge ich die aktuelle Weltmeisterschaft in Katar gar nicht. Marco Mautry

Franzi (18): Ich schaue die Spiele der WM nicht und werde diese auch nicht anschauen. Ich möchte diese aufgrund der Umstände um die Behandlungen der Gastarbeiter nicht unterstützen. Zudem finde ich es nicht in Ordnung, dass sich das Land gegen die LGBTQ-Gemeinschaft ausspricht, indem unter anderem Regenbogenfarben verboten werden. Meiner Meinung nach haben sich die Deutschen in dieser Situation ebenso falsch verhalten. Aus diesen Gründen schaue ich die Weltmeisterschaft nicht.

Chiara (19): Ich schaue die WM nicht. Bei mir liegt dies aber an Gründen des Interesses. Fußball interessierte mich noch nie und ich habe Spiele selten oder gar nicht geschaut. Somit schaue ich auch nicht die WM in Katar. Svenja Thomas