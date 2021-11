„Die Entfernung ist unwichtig. Nur der erste Schritt ist wichtig.“ Marie de Vichy Chamrond

Marie de Vichy Chamrond wurde am 25. September 1697 auf Schloss Chamrond in der Nähe von Paris geboren. Sie stammte aus einer französischen Adelsfamilie. Champrond, wie sie oft genannt wurde, erhielt ihre schulische Erziehung in einem Kloster, dabei fielen schon ihr Witz und ihre

...