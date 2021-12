Verzicht auf Böller fällt Jugendlichen an der Bergstraße leicht

Wie im vergangenen Jahr herrscht zu Silvester ein Böllerverbot. Am 25. November 2021 hatten sich Bund und Länder auf ein Verkaufsverbot von Silvesterartikeln wie Böller, Raketen und andere geeinigt, um mögliche Verletzungen und somit mehr Belegungen der Krankenhausbetten zu vermeiden. Für die Krankenhäuser und die Umwelt ist das Verbot von Vorteil. Pro Jahr werden durch Feuerwerkskörper – so das Bundesumweltamt – 2050 Tonnen Feinstaub freigesetzt, der der Umwelt zum Verhängnis wird und auch nicht gut für uns Menschen ist. Das Verbot beseutet aber für viele Hersteller von Böllern und Raketen finanzielle Einbußen. 2020 geriet das „Weco-Werk“ in Freiberg erstmals in wirtschaftliche Schwierigkeiten. Der Umsatz der Feuerwerksbranche ging stark nach unten. Und das hat Folgen, wie die Augsburger Allgemeine berichtet: Das größte deutsche Feuerwerksunternehmen hat Anfang des Monats angekündigt, sein Werk zu schließen – über 100 Menschen verlieren dadurch ihren Job. Leon Wienand

