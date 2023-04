Verrückte Traditionen zum Fest der Auferstehung Jesu

Bergstraße. Schokoladeneier, Eier bemalen und Hasen als Dekoration – das verbinden viele Deutsche mit Ostern. Manchmal gibt es noch den Gang zum Osterfeuer und ein obligatorisches Osterlamm zum gemeinsamen Kuchenessen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Aber wie wird Ostern in anderen Ländern gefeiert? Etwa in Schweden, Norwegen und den USA? Die Hintergründe der Bräuche erfahrt Ihr in der heutigen BAnane.

Newsletter "Guten Morgen Bergstraße"

Schweden: Ostern in Schweden klingt ein bisschen nach Halloween. Als Hexe verkleidete Kinder (Päskkaring) gehen von Tür zu Tür, verschenken selbst gemalte Osterkarten und wollen als Gegenleistung nur eins: Süßes! Der Legende nach fliegen die Hexen am Gründonnerstag zum Blocksberg – dort werden die Süßigkeiten gesammelt. Am Ostermontag fliegen sie wieder zurück und sollen mit einem großen Osterfeuer an der Ankunft gehindert werden

Mehr zum Thema Brauchtum Ostern ist mehr als nur Eiersuche Mehr erfahren Umfrage II Die Bergsträßer Jugend verzichtet lieber auf’s Fasten Mehr erfahren Umfrage I Gehen Jugendliche an Ostern in die Kirche? Mehr erfahren