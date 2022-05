Vater und Sohn aus Zell sind der Eintracht schon nach Barcelona hinterhergereist

42 Jahre! So lange ist es her, dass Eintracht Frankfurt das letzte Mal in einem europäischen Endspiel stand. Am vergangenen Mittwoch gewann die Eintracht aus Frankfurt dann in einem spannenden Finalkrimi gegen die Glasgow Rangers. Nach absolvierten 120 Minuten stand es 1:1 und das Finale musste im Elfmeterschießen entschieden werden. Dabei konnte sich die Eintracht mit 5:4 durchsetzten. Ein riesen Erfolg für den Trainer Oliver Glasner, die Mannschaft und die treuen Frankfurter Fans – darunter der 15-jährige Noel Mössinger mit seinem Vater Manfred aus Bensheim-Zell.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Von Mallorca ins Camp Nou

Manfred Mössinger war am vergangenen Mittwoch in Sevilla dabei und feuerte seine Eintracht an. Leider konnte Noel wegen schulischer Hintergründe nicht mitfahren, aber die beiden treuen Frankfurt-Anhänger waren gemeinsam am 14. April im Camp Nou in Barcelona und feierten dort mit 30 000 weiteren Frankfurtern den 2:3-Erfolg ihrer Eintracht und somit das Weiterkommen ins Europa-League-Halbfinale.

Über die Erfolge der SGE Nach 1960 und 1980 war es am vergangenen Mittwoch (18.) das dritte Mal, dass die Hessen in einem europäischen Finale vertreten waren. 1960 gewannen die Los Blancos aus Madrid mit 7:3 im Hampden Park (Schottland). 1980 besiegte Eintracht Frankfurt den Titelverteidiger Gladbach mit einem 1:0 und war erstmals Europa Pokal Sieger (heute: Europa League). Letzter bedeutsamer Titel, war der DFB Pokal Sieg im Jahr 2018. Nachdem die Eintracht im Vorjahr dem BVB mit 1:2 unterlag, gewannen sie im Finale am 19. Mai in Berlin mit 3:1 gegen den Spitzenfavorit und Rekordmeister Bayern München.

Die beiden verbrachten ihre Osterferien auf der Baleareninsel Mallorca und flogen von dort aus in die spanische Metropole. „Nachdem die Auslosung ergeben hat, dass unsere Eintracht gegen den FC Barcelona spielt, kam sofort der Gedanke, dass wir das Spiel nicht vor dem Fernseher schauen, sondern Live in Barcelona dabei sein müssen. Noch am gleichen Tag wurden die Anschlussflüge von Mallorca nach Barcelona gebucht“, so die beiden Fußballfans.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Zwar kamen die beiden nicht durch den direkten Ticketverkauf an zwei Tickets ran, konnten aber sich durch Umwege doch noch Karten für das Spiel ergattern. „Der Preis war in dem Fall zweitrangig. Die Bedeutung war für uns aber enorm, da so ein Spiel im großen Camp Nou für uns Eintracht-Fans nicht gerade zu den alltäglichen Dingen gehört“, sagte Noel Mössinger.

Die Vorfreude auf das Spiel startete für Vater und Sohn schon in Mallorcas Flughafen. „Am Flughafen in Palma sahen wir auch eine Menge Frankfurt-Fans, die mit uns zusammen nach Barcelona geflogen sind“, erinnert sich Manfred Mössinger. Knapp 30 000 Anhänger des Hessen sind mit nach Barcelona gereist, um ihre Mannschaft im größten Stadion der Welt – es fasst 99 354 Plätze – zu unterstützen. In kurzer Zeit haben die weiß gekleideten Frankfurter Barcelona eingenommen.

„In Barcelona sah man dann nur noch weiß, es waren natürlich die mitgereisten Eintracht-Anhänger. Am Flughafen hat jeder deutsch gesprochen und für mich hat sich das nicht wie ein Auswärtsspiel angefühlt. Das war ganz klar ein Heimspiel für die Eintracht und die Fans“, sagte Noel Mössinger.

Die Stimmung vor dem Spiel war laut Vater und Sohn „wahnsinnig“. Da die Eintracht im Hinspiel beim 1:1 in Frankfurt eine gute Leistung gezeigt hat, trauten die Frankfurt-Anhänger ihrer Mannschaft das Weiterkommen zu, so Noel und Manfred Mössinger: „Vom Hotel aus begaben wir uns zu der weltberühmten Straße ‚La Rambla’. Wir liefen im Fan-Marsch vom Hafen Port Vells über die 1,2 Kilometer lange La Rambla bis zum Placa Catalunya. Von dort liefen wir ins fast fünf Kilometer entfernte Camp Nou. Die Stimmung war unglaublich.“

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Gänsehautgefühl beim Betreten des Stadions

Vor dem Stadion machten die Eintracht-Fans Stimmung und die beiden vergaßen zwischendurch, dass sie in Barcelona sind und nicht Zuhause. „Um 20 Uhr öffneten sich die Tore des Stadions und wir und rund 30 000 weitere Eintracht-Anhänger gingen in das historische Camp Nou. Uns überzog eine Gänsehaut, als wir auf die Tribünen und das mit Flutlicht erleuchtete Spielfeld sahen“, erinnern sich die beiden an diesen Moment.

„So ein riesiges Stadion kannten wir aus unserer Umgebung gar nicht, das war etwa ganz besonders. Wir waren bei den ersten Zuschauern im Stadion dabei und saßen im Barcelona-Fan-Block. Dennoch konnten wir beobachten, wie sich das ganze Stadion immer mehr in eine weiße Landschaft verwandelte. So etwas gibt nicht nur den Spielern Selbstvertrauen, sondern auch den Fans“, betont Manfred Mössinger, “Von der ersten Minute bis mehrere Stunden nach Abpfiff – die Frankfurt-Fans haben gesungen, gefeiert und jeden Moment in vollen Zügen genossen. Das ganze Spiel war ein Ereignis, das wir niemals in unserem Leben vergessen werden“, zeigen sich die beiden begeistert. Julian Geiß