Urlaub mit Action-Potenzial

Das schönste Alpendorf Deutschlands liegt umgeben von Bergen bis 1770 Meter Höhe, nur nach Westen zum Inntal hin ist die oberbayerische Gegend offen. Reit im Winkl gehört zum Landkreis Traunstein, hat knapp 3000 Einwohner, wovon gut 600 dort ihren Nebenwohnsitz haben und bietet 5000 Gästen Unterkunft. Der Ort ist anerkannter Luftkurort und wird gerne sowohl von Sommer- als auch Winterurlaubern besucht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Ort ist nicht nur bei der älteren Generation bekannt, sondern auch junge Urlauber schätzen die vielfältigen sportlichen Angebote rund um Reit. Bergtouren mit der Option zur Einkehr in 20 bewirtschaftete Almhütten machen Lust auf Rast mit Bergkäse, Bauernbrot oder frischer Kuhmilch. Besonders attraktiv ist die Wanderroute Chiemseeblick, die allerdings mit mehr als sechs Stunden eher für Geübte ist. Belohnt wird man mit einem atemberaubenden Blick auf den tiefblauen bayerischen See.

Aber auch die bekannte Winklmoosalm lohnt es sich, zu bezwingen. Im Sommer ist dies bequem mit dem Auto, dem E-Bike oder zu Fuß möglich. Die Tour auf die 1200 Meter hohe Alm macht am meisten mit dem elektrisch angetriebenen Mountainbike durch den Wald Spaß, belohnt wird man mit grünen Wiesen, wiederkäuenden Kühen und einer unberührten Natur. Die Winklmoosalm und die angrenzende österreichische Steinplatte bis 1900 Meter Höhe ist übriges auch im Winter bei Skifahrern sehr beliebt.

Weitere Highlights der Region sind Rafting, Canyoning und Paragliding. Gebucht werden kann ein Erlebnis- oder Action-Rafting, in jedem Fall bietet eine Raftingtour Naturerlebnis, super Spaß und unvergessliches Abenteuer. Wer nach dem kühlen Nass dann noch die alpenländliche Gegend von oben an sich vorbeiziehen lassen möchte, kann im Tandemflug die Aussicht in absoluter Ruhe genießen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Alles in allem ist Reit im Winkl ein ruhiger Ort, aber auch eine Gegend mit viel Action, denn die Vielfalt an Attraktionen in der Natur sind perfekt für Personen, die im Freien ihren Spaß suchen und Urlaub mit Bewegung und Herausforderung verbinden. Alexander Rhein