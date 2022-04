Umfrage: Wie hast Du den Aufklärungsunterricht wahrgenommen?

Parental Rights in Education“ oder wie es vonseiten der Kritiker genannt wird „Don’t Say Gay“: So heißt das neue Gesetz, welches der republikanische US-Gouverneur Ron DeSantis in der vergangenen Woche in Florida unterzeichnete, wie beispielsweise die New York Times berichtete.

Damit wird Grundschulen künftig der Unterricht über sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität für Kinder im Kindergarten bis zur dritten Klasse verboten. Nicht „alters- oder entwicklungsgerechter“ Unterricht im Bezug auf diese Themen werde auch für andere Jahrgangsstufen verboten.

Thema in Schulen in Deutschland

Hintergrund des Gesetzes sei sicherzustellen, dass Eltern weiterhin eine grundlegende Rolle bei der Bildung ihrer Kinder spielen und somit auch Einfluss auf Lehrinhalte nehmen können sollten. Neben breiter Zustimmung einer zum Großteil republikanischen Gruppe der Bevölkerung erntet das Gesetz landesweit auch Kritik.

Neben dem Unterhaltungskonzern Walt Disney verurteilte beispielsweise auch der US-Präsident Joe Biden das Gesetz öffentlich.

In Deutschland unterliegen die Inhalte des Aufklärungsunterrichts den Kultusministerien der Länder, daher können diese von Bundesland zu Bundesland stark variieren. Jedoch gibt es hierzulande kein Gesetz, das den Einrichtungen bestimmte Themen verbietet. Wir von der BAnane-Jugendredaktion haben Jugendliche an der Bergstraße gefragt, wie sie den Aufklärungsunterricht in der Schule wahrgenommen haben und was sie dabei thematisch vermisst haben. Mia Eck