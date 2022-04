Umfrage: Wie findest du Fleischersatz-Produkte?

Vor ein paar Monaten las ich ein Buch von Bill Gates: „Wie wir die Klimakatastrophe verhindern“. Eine Idee, die immer wieder darin tangiert wurde, hat der Autor etwa wie folgt formuliert: „Probieren Sie einmal einen Burger auf pflanzlicher Basis“.

Und so fing es auch bei mit an: Ich probierte einen Burger mit pflanzlichem Fleischersatz, der dem herkömmlichen tatsächlich in nichts nachstand. Ohne es zu wissen, hätte ich niemals einen Unterschied herausgeschmeckt. Auch meine Familie konnte ich überreden, Schinken und Wurst auf pflanzlicher Basis zu probieren und sie waren begeistert. Ich kann nur jedem empfehlen, pflanzliche Fleischersätze einmal auszuprobieren. Es gibt nichts zu verlieren!

Wie die Jugendlichen an der Bergstraße zu Fleischalternativen stehen, hat die BAnane-Jugendredaktion gefragt. Nils Witte