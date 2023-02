Umfrage unter Bergsträßer Abiturienten zum Lernen fürs Abi

Bergstraße. Beate (19): Aktiv gelernt habe ich bisher noch nicht. Allerdings habe ich mir schon für alle Fächer Übersichten und Zusammenfassungen erstellt. Ab Anfang März plane ich dann, mit dem Lernen und Wiederholen anzufangen. Dabei möchte ich pro Tag möglichst für zwei Fächer lernen, um so etwas Abwechslung in meinen Lernplan zu bringen. Außerdem plane ich circa zwei Wochen Puffer ein, damit ich gegen Ende noch genügend Zeit übrig habe, um bestimmte Dinge noch einmal intensiver zu üben. Mia Eck

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Jessica (18): Ich habe bereits vor ein paar Wochen begonnen, mir Übersichten mit allen relevanten Abitur-Themen für meine jeweiligen Fächer zu schreiben. Zusätzlich habe ich bereits passende Übungsaufgaben zusammengesucht. Um jetzt möglichst strukturiert zu lernen, habe ich mir die Lerninhalte in mehrere Blöcke eingeteilt, so dass ich zum Beispiel einen Block pro Tag lernen kann. Mit dem System ist es mein Ziel, bis zu den Osterferien mit allen Blöcken fertig zu sein, so dass ich noch genug Zeit für mögliche notwendige Wiederholungen vor meinen Prüfungen habe. Beate Sturm

Endspurt in Richtung Abitur Vom 26. April bis 11. Mai wird in Hessen das schriftliche Abitur geschrieben. Auch in diesem Jahr wird es wieder unter besonderen Bedingungen stattfinden, da auch diese Jahrgänge von der Corona-Pandemie betroffen waren. Zum Beispiel ist es so, dass den Lehrkräften vier Vorschläge vorgelegt werden. Aus diesen können sie einen aussuchen, der herausgenommen wird – weil das Thema aufgrund der Corona-Pandemie eventuell nicht oder kaum behandelt wurde . Zudem sind die Abiturerlasse so angepasst, dass alle behandelten Themen abgefragt werden können, die auch wirklich in den Lehrplänen stehen. Sonst kann das Abitur zu normalen Bedingungen stattfinden. Es gibt keine weiteren Einschränkungen. Es ist auch wieder möglich, sowohl eine akademische Feier als auch einen Abiball stattfinden zu lassen, was die Schüler wohl am meisten freut. Doch auch das kann wieder im normalen Umfang gefeiert werden, da es diesbezüglich keine Corona-Einschränkungen mehr gibt. Die meisten Schüler befinden sich wohl gerade schon in der Vorbereitung für das Abitur, welches immer näher rückt. Somit steigt auch die Nervosität und der Stress. Doch es ist wichtig, in solch einer Ausnahmesituation die Ruhe zu bewahren und sich stets strukturiert auf die Prüfungen vorzubereiten. Deshalb hat die BAnane-Jugendredaktion Schüler aus den aktuellen Abi-Jahrgängen gefragt, ob sie schon mit dem Lernen angefangen haben beziehungsweise wann und wie sie lernen. Svenja Thomas

Chiara, 19: Ich habe bereits in den Weihnachtsferien angefangen, meine Lernzettel zu schreiben. Zudem habe ich in den Fächern wie Mathe angefangen zu wiederholen, da wir bereits im Unterricht Abituraufgaben bearbeiten. Somit kann ich die Aufgaben durch die Wiederholungen ohne viele Probleme lösen. Für weitere Fächer schreibe ich momentan noch die Lernzettel, möchte diese aber in nächster Zeit fertigstellen, so dass ich laut meines Lernplans zwei Wochen vor Beginn der Osterferien anfangen kann, richtig zu lernen. Svenja Thomas

Emma (18): Die Vorbereitung auf das Abitur ist für mich schon mit sehr viel Stress verbunden. Dabei kommt der Stress sogar eher von mir selbst. Meine Erwartungen an mich selbst sind schon sehr hoch, und ich hoffe am Ende natürlich eine gute Punktzahl erzielen zu können. Deshalb hat der Gedanke, endlich lernen zu müssen, bei mir schon sehr früh angefangen. Das ist eine neue Situation.

So ein Abitur schreibt man nur einmal und dementsprechend, war ich am Anfang sehr unsicher, wann man am besten anfängt zu lernen. Mittlerweile habe ich einen Rhythmus gefunden und mir regelmäßige Zeiten aufgeschrieben, zu denen ich etwas fürs Abi machen möchte und jeweils das Fach zugeteilt, für das ich lernen möchte. Mit diesem Lernplan wird das Lernen zwar zu einem Termin und einer Pflicht, trotzdem habe ich das Gefühl, effektiv durch den Stoff zu kommen und kein schlechtes Gewissen.

Schwierig ist es momentan für mich, dass wir neben der Abiturvorbereitung auch noch Unterricht und Klausuren haben. Das ist ebenfalls eine Herausforderung, aber ich bin trotzdem zuversichtlich und glaube, dass diese Herausforderung nur gut für das spätere Leben sein wird.

Mehr zum Thema Schule Den individuellen Lernstil für Prüfungen finden Mehr erfahren Kindernachrichten Spiel mit Wörtern Mehr erfahren

Carolin (18): Ich bin momentan noch nicht gestresst, aber fange so langsam an, mir den Stoff zusammenzufassen. Vor allem die Osterferien plane ich als eine Art Hochphase ein, da wir ab dann keinen Unterricht mehr haben und ich mich ausschließlich aufs Lernen konzentrieren kann.

Bis dahin will ich aber meine Zusammenfassungen zum Großteil abgeschlossen haben, damit ich auf keinen Fall unter Zeitdruck gerate. Neben Zusammenfassungen auf Lernzetteln denke ich, dass es sehr wichtig ist, alte Abiturvorschläge durchzuarbeiten. Das wird wohl die Angst vor den Klausuren mindern, weil man dadurch merkt, dass es Klausuren wie alle anderen auch sind.

Kaya (18): Für mich ist die Zeit vor dem Abitur mit viel Stress verbunden. Zu Beginn habe ich das Lernen lange vor mir hergeschoben. Ich wusste gar nicht, wo ich überhaupt anfangen soll und mit welchen Fächern und Themen. Aber irgendwann habe ich mich dann mal hingesetzt und versucht, mir einen Überblick zu verschaffen. Ich habe mir genau überlegt, was ich lernen möchte und wann, und das hat mir sehr geholfen. Der Stress ist jedoch immer noch da, denn neben den Abiturvorbereitungen müssen wir noch Klausuren schreiben und Präsentationen halten.

Johanna (18): Wie viele habe ich mir für die Weihnachtsferien vorgenommen, wenigstens mein Material zu sortieren. Dann war Ski fahren aber doch irgendwie wichtiger. Ich habe dann Mitte Januar mit Mathe-Nachhilfe angefangen, die habe ich ein Mal pro Woche. Wenn ich zwischendurch mal Zeit finde, schreibe ich mir die klassischen Lernzettel für verschiedene Fächer, da bin ich aber auch noch nicht ansatzweise fertig.

Ich versuche mich da so wenig wie möglich zu stressen, weil wir ja auch noch normale Klausuren schreiben. Spätestens wenn wir mit denen durch sind oder in den Osterferien geht es richtig los. Mit Englisch habe ich noch gar nicht angefangen. Wenn alles nichts hilft, sage ich mir immer: drei Wochen Ferien, also eine Woche pro Klausur. Carolin Dreizler