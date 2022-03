Umfrage: Hast du Angst?

Mareike (20): Ich persönlich denke, dass die Angst etwas sehr Wichtiges in unserem Leben ist, denn diese schützt uns vor verschiedenen gefährlichen Situationen. Dennoch, wenn man zu viele Ängste entwickelt, wird man in seiner Lebensweise, aus meiner Sicht, sehr eingeschränkt. Auch wäre es so, dass die Menschen, wenn es die Angst nicht gäbe, viel leichtsinniger wären und sich auch öfters in Gefahr begeben würden. Antonia Ehnes

Noel (15): Klar habe ich irgendwo Angst. Es gibt immer bestimmte Themen, vor denen man Angst hat. Ich stelle mir ein Leben ohne Angst ein bisschen entspannter vor. Man lebt nicht mit dem Gedanken, dass etwas passieren könnte, man denkt dann höchstwahrscheinlich einfacher und macht sich nicht so viele Gedanken. Anna-Lena Geiß

Angst ist für das Überleben wichtig



Jeder kennt dieses Gefühl: Angst. Sie bringt uns dazu, bestimmte Sachen nicht zu tun und in manchen Situationen anders zu reagieren als sonst. Auch hat sie uns fest im Griff, oft sind wir genervt von diesem Gefühl, und dann wiederum fragen wir uns, wieso es dieses Gefühl überhaupt gibt. Also was wäre, wenn es das Gefühl der Angst nicht gäbe, könnten wir dann nicht eigentlich alles machen, was wir wollen? Obwohl viele Menschen manchmal gerne auf das Gefühl verzichten würden, es ist für etwas gut. Erst die Angst bringt uns dazu, vorsichtig und achtsam zu sein, sie warnt. Experten reden davon, dass dieses Bauchgefühl, welches schneller als unser Verstand ist, hilft, schnell zu reagieren und dies sehr wichtig ist. Um genau zu sagen, wichtig für das Überleben. Denn wenn man zum Beispiel spürt, dass man verfolgt wird, ohne jemanden zu sehen, dann läuft man automatisch schneller. Genauso ist es, wenn man eine Felsenwand hochklettert. Man hat nicht die Zeit zu überlegen, wo stelle ich meinen Fuß am besten ab, man muss schnell entscheiden. Ursprünglich ist die Angst ein Streich der Evolution. Es war so gedacht, dass die Person die Angst empfindet, auch überlebt. Doch ist es nicht so, dass es viel zu viele Ängste sind? Dass diese verrückt machen und wir dagegen eigentlich kaum etwas unternehmen können? Und wir können Angst auch von anderen übernehmen. Ist die Angst in einigen Situationen nicht einfach unsinnig, und haben wir nicht eigentlich viel zu viele Ängste? Wir haben die Jugendlichen an der Bergstraße nach ihrer Meinung zu diesem Thema gefragt. Antonia Ehnes

Elias: Mir persönlich machen Spinnen Angst. Ansonsten bedeutet für mich Angst starke Unsicherheit. Das könnte zum Beispiel der Verlust eines Menschen aus der Familie sein. Anton Leicht

Louis: Ich kann mir kein Leben ohne Angst vorstellen, weil es Ängste schon immer gegeben hat und man nie die Erfahrung gemacht hat, dass man keine Angst bei manchen Dingen verspürt. Außerdem kann ich mir vorstellen, dass ohne Ängste durch Selbstüberschätzung viele Unfälle passieren würden. Leon Wienand

Franzi (17): Ja, auch ich habe vor manchen Dingen Angst. Ich denke, dies ist auch normal und wichtig, denn mit Angst im Leben kann man sich weiter voranbringen, als hätte man vor nichts Angst und sich somit überwinden. Eine übertriebene Angst ist jedoch auch nicht gesund. Svenja Thomas

Svenja (18): Ich würde mich prinzipiell nicht als ängstlichen Menschen bezeichnen. Natürlich gibt es bestimmte Situationen, vor denen ich manchmal aufgeregt bin. Dann versuche ich mich aber zu überwinden und bin danach meistens umso glücklicher, dass ich mich getraut habe. Mia Eck

Luana (16): Aktuell habe ich nicht wirklich vor etwas Angst. Aber generell finde ich, dass es sinnvoll ist, vor manchen Dingen Angst zu haben. Angst ist ein menschlicher Schutzmechanismus, der dafür sorgt, dass wir keine gefährlichen Dinge tun.

Julia (18): Ich finde es wichtig, Angst zu haben. Denn wenn man vor nichts Angst hätte, wäre man sich den Risiken seines Handelns nicht bewusst und könnte Fehler machen und teilweise auch wiederholen. Aktuell habe ich Angst davor, dass der Krieg, den Wladimir Putin angezettelt hat, nach Deutschland kommt. Marco Mautry