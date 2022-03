Umfrage: Engagiert ihr euch bei Fridays for Future?

Luana (16): Ich habe mich noch nie dafür eingesetzt oder ähnliches. Und im Moment ist es für mich auch nicht so wichtig, wie es vielleicht vor zwei Jahren war, da jetzt eh die Sprit-Preise steigen werden, wahrscheinlich viele auch gar nicht mehr mit dem Auto fahren, sondern eher zum Fahrrad umsteigen und damit ist auch schon geholfen.

Julia (18): Ich denke, es ist immer wichtig, auf die Umwelt zu achten und finde es auch gut, dass man zu so Demo geht, aber ich persönlich nehmen an Demos nicht teil.

Kim (19): Auch wenn aktuell viele andere wichtigen Themen in den Medien großflächig berichtet werden, bin ich der Meinung, dass wir die Erde nicht vernachlässigen sollten, und deshalb finde ich die FFF-Bewegung ganz klar noch sehr wichtig. Wir leben alle zusammen auf diesem Planeten, sollten ihn so gut wie es geht schützen und natürlich auch dafür demonstrieren, um den Menschen zu zeigen, dass wir was verändern können und müssen. Marco Mautry

Hung (18): Für mich persönlich ist das Thema Fridays for Future unrelevant geworden. Nicht nur weil in meiner lokalen Stadt diese Demonstrationen immer weniger stattfinden, sondern auch wegen der weiteren (vielen) Möglichkeiten, sich aktiv für den Klimaschutz einzusetzen. Hierbei ist Fridays for Future in einer gewissen Weise unrelevant geworden. Julian Geiß

Alina (18): In den vergangenen Monaten habe ich sehr wenig über Fridays for Future gehört. Hauptsächlich lag das meines Erachtens daran, dass die Medien seit zwei Jahren von Corona-Nachrichten und aktuell vom Krieg in der Ukraine dominiert werden; da bleibt leider nur noch wenig Platz für andere Themen. Ich selbst bekomme daher auch überhaupt nicht mehr wirklich mit, ob und wo Demonstrationen stattfinden und habe deshalb in den letzten Monaten auch an keiner Demo mehr teilgenommen. Mia Eck

Beate (18): Nein, momentan gehe ich nicht für Fridays for Future streiken, finde aber dennoch, dass das Thema weiterhin relevant ist und es sehr gut ist, dass Menschen sich für das Klima einsetzen und streiken gehen. Zur jetzigen Zeit bekommt man von Fridays for Future nicht mehr viel mit, da andere Nachrichten in den Vordergrund gestellt werden, da diese momentan akuter und wichtiger sind.

Sophie (18): Ich gehe nicht auf die große Demo am 25. März, da ich finde, dass momentan andere Themen wichtiger sind und mehr priorisiert werden sollten, wie der russisch-ukrainische Krieg. Zudem denke ich, dass es bessere Arten und Weisen gibt, Themen durchzusetzen, als eine Demo – vor allem zu diesen Zeiten. Svenja Thomas