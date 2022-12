Umfrage Energiesparen

Beate (19): Ja, ich versuche täglich Energie zu sparen. Im Bezug auf das Heizen drehe ich meine Heizung tagsüber runter, wenn ich mich in der Schule befinde. Zudem schaue ich, dass ich nicht zu lange heiß dusche und somit auch ordentlich Wasser sparen kann. Des Weiteren achte ich weiterhin darauf, die Lichter auszumachen, um so ebenso Energie sparen zu können. Svenja Thomas

Luisa (16): Ich persönlich ziehe mich in diesem Winter einfach wärmer an und versuche, mein Zimmer so wenig wie möglich zu heizen. Wenn ich heize, achte ich immer darauf, dass die Heizung aus ist, wenn ich Lüfte. Ich denke aber, dass Decken und mehrere Schichten von Pullis mich für das Erste warmhalten sollten. Außerdem kann man ja auch zu Alternativen, wie zum Beispiel Wärmeflaschen oder einem Kamin greifen. Antonia Ehnes

Heizung runter, Licht aus, dick anziehen



Energie wird nicht nur knapper, sondern auch teurer. Aus diesem Grund sind Privathaushalte, Unternehmen und weitere Beteiligte dazu aufgerufen, Energie zu sparen. Doch welche Methoden zum Energiesparen gibt es überhaupt? Helfen soll es, Türen und Fenster abzudichten. Zum Beispiel mithilfe von Dichtband – so soll es schön warm bleiben. Durch Stoßlüften soll zudem Schimmel vermieden werden. Außerdem wichtig: die richtige Nutzung der Heizung. Die dritte Stufe reiche bereits aus, dann beträgt die Temperatur ungefähr 20 Grad. Auch programmierbare Thermostate sollen helfen. Weitere Infos gibt es hier: https://bit.ly/3AZGgET. Die BAnane hat Jugendliche befragt, ob und wie sie Energie sparen. Svenja Thomas

Yannick (20): Ich musste glücklicherweise bisher noch nicht heizen, da sich meine Wohnung von selbst warm hält. Von daher habe ich aktuell noch keine weiteren Maßnahmen ergriffen.

Kim (19): Um mehr Energie zu sparen, versuche ich so wenig wie möglich zu heizen und mache mir zum Einschlafen stattdessen eine Wärmflasche. Wenn es wirklich dringend ist, dann mache ich auch mal die Heizung an. Ich achte aber darauf, dass die Heizung nicht blockiert ist, also, dass keine Möbel oder andere großen Dinge davor stehen. Beim Kochen verwende ich ab jetzt immer den Topfdeckel, dann wird das Wasser schneller warm und ich verschwende nicht so viel Energie.

Johanna (18): Ja, meine Familie und ich achten darauf, dass wir zum Beispiel weniger Licht anmachen und wir drehen die Temperatur der Heizkörper in unserem Haus runter.

Nayan (19): Ich habe mich bei meiner Wohnungssuche für mein Studium bewusst für meine aktuelle Wohnung in einem Studentenwohnheim entschieden, da diese eine sehr gute Energiebilanz hat. Es handelt sich hierbei um ein „Aktivhaus Plus“. Das heißt, dass der gesamte Strom über Solarzellen auf dem Dach generiert wird.

Letizia (17): Ich versuch, Lichter in Räumen, die ich verlasse, direkt auszumachen – selbst wenn es nur für kurze Zeit ist. Auch ziehe ich aktuell eher wärmere Klamotten an, so dass ich die Heizung nicht allzu hoch aufdrehen muss.

Viktoria (19): Aktuell heize ich zu Hause noch nicht und verzichte darauf, dass Licht anzulassen, auch wenn ich nur für kurze Zeit den Raum verlasse. Zudem ziehe ich den Stecker von Elektrogeräten aus der Steckdose, wenn ich diese nicht benutze. Marco Mautry