Luisa (16): Ich persönlich habe nicht wirklich eine Meinung zu Charles. Die Sache mit Lady Diana Spencer wirft aus meiner Sicht kein gutes Licht auf den König von England. Ich denke jedoch, man sollte ihm eine Chance geben, er ist ja auch Klimaaktivist. Antonia Ehnes

Jessica (18): Bisher habe ich noch keine großen Erwartungen an Charles als neuen König. Ich bin gespannt auf die Neuerungen, die er gegebenenfalls in die Monarchie bringen wird, glaube aber, dass er insgesamt ähnlich wie die Queen regieren wird. Grundsätzlich verfolge ich das britische Königshaus gerne, da royale Hochzeiten, Zeremonien und andere Großereignisse immer einen gewissen Prunk und Charme versprühen, den ich sehr beeindruckend finde. Außerdem sind die Medien bei Ereignissen wie der Beerdigung der Queen immer voll mit Meldungen, so dass es quasi unumgänglich ist, sich nicht damit zu beschäftigen.

Leonie (18): Für mich ist es noch sehr ungewohnt, dass es mit Charles nun einen König in England gibt. Ich bin sehr gespannt, wie er diese neue Aufgabe meistern wird und welche Veränderungen er mit sich bringen wird. Royale Ereignisse verfolge ich nicht direkt im TV, allerdings lese ich immer in den Medien darüber und bin somit immer relativ gut über alles informiert. Mia Eck

Nayan (18): Ich habe mich eigentlich nie aktiv mit den Royales oder der Queen befasst. Privat verfolge ich die Nachrichten, weshalb ich nach dem Tod der Queen vermehrt Infos zu dieser und ihrem Wirken bekommen habe. In der Zukunft werde ich mich aber vermutlich weiterhin eher weniger mit dem Königshaus befassen.

Florian (20): Das englische Königshaus war für mich nie ein großes Thema. Ich wusste, wer die Queen war und war mir der groben Struktur des Hauses bewusst. Den Tod der Queen erfuhr ich, wie viele andere ja auch, über Social Media.

Yannick (20): Ich kenne mich mit den Royales eigentlich gar nicht aus. Ich kriege nur das mit, was in den Schlagzeilen kommt, wie beispielsweise jetzt den Tod der Queen oder den Streit mit Harry und Meghan. Marco Mautry