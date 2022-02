Luana (16): Ich werde mit meinem Freund den Valentinstag nicht feiern und wahrscheinlich werden wir uns an diesem Tag nicht sehen. Ich finde, man braucht keinen bestimmten Tag, um seine Beziehung zu zelebrieren.

Liam (18): Ich verbringe den Valentinstag ganz klassisch mit meiner Freundin. Ich werde ihr etwas schenken und wir werden uns zusammen einen schönen Tag machen. Abends plane ich, mit ihr Essen zu gehen. Ich finde, dass man diesen Tag gut nutzen kann.

Valentinstag: Der Tag der Liebe?



Der Valentinstag findet jährlich am 14. Februar statt. Früher war es ein Tag der Romantik, bei dem man seinen Partner zum Essen ausgeführt hat, gemeinsam ins Kino gegangen ist oder sich klassischerweise mit Rosen oder anderen Blumen beschenkt hat. Doch wird dieser „Tag der Liebe“ aktuell immer noch von Jugendlichen gefeiert oder gibt es diese Bräuche nicht mehr so oft? Um diese Frage zu beantworten, wurden Jugendliche im Kreis Bergstraße dazu befragt, wie sie ihren Valentinstag verbringen und was sie vom Valentinstag im Generellen halten. Im Rahmen dieser Umfrage wurden auch Personen befragt, die aktuell in keiner Beziehung sind. Marco Mautry

Julia (18): Dadurch, dass am nächsten Tag ein Schultag ist, kann man den Tag leider nicht so gut genießen. Wahrscheinlich wird es für mich ein Tag wie jeder andere. Ich finde nicht, dass man diesen Tag unbedingt feiern muss, da man auch an jedem anderen Tag schöne Momente mit seinem Partner erleben kann.

Tim (19): Ich werde meinen Valentinstag allein verbringen, weil ich aktuell in keiner Beziehung bin. Generell finde ich diesen Tag auch nicht so wichtig, da man seinem Partner doch zu jeder Zeit eine Aufmerksamkeit oder Ähnliches machen kann. Marco Mautry

Jana (17): Für mich persönlich ist Valentinstag nichts Besonderes. Daher werde ich an diesem Tag, wie jedes Jahr, meinem gewohnten Alltag nachgehen und wahrscheinlich gar nicht wirklich mitbekommen, dass Valentinstag ist.

Jessica (17): Valentinstag ist für mich ein Tag wie jeder andere. Allerdings überlege ich in diesem Jahr, einer Freundin von mir eine Kleinigkeit zu schenken. Für mich muss sich der Valentinstag nämlich nicht nur um Liebe drehen, sondern kann auch bedeuten, sich für eine gute Freundschaft zu bedanken! Mia Eck

Luisa (15): Ich gehe mit meinen besten Freunden ins Kino, da wir zurzeit alle Single sind und mich persönlich Pärchen aggressiv machen. Wir haben vor, uns einen Liebesfilm im Kino anzusehen und das Kino als witzige Gruppe zu crashen. Am Anfang hatten wir noch die Idee, uns gegenseitig Dates zu organisieren, aber das ist dann etwas ausgeartet. Antonia Ehnes

Chiara (18): Ich verbringe den Valentinstag wie einen gewöhnlichen Tag. Ich halte den Tag nicht für sinnvoll, sondern denke eher, dass er eine Erfindung der Wirtschaft war, um an diesem Tag Blumen und Weiteres für erhöhte Preise verkaufen zu können. Ich feiere den Valentinstag somit nicht, da ich auch keinen Freund habe.

Nesli (17): Ich persönlich mache am Valentinstag nichts Besonderes. Dies ist für mich ein gewöhnlicher Tag, wie jeder andere auch. Da mein Freund nicht in meiner Nähe wohnt, ist es schwierig, etwas zu unternehmen, jedoch habe ich ihm einen Brief geschrieben. Svenja Thomas