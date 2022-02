Ramon (19): Ich kaufe nicht so häufig Klamotten ein. In den letzten zwei Jahren bin ich einmal im Frühjahr und einmal im Herbst nach Zweibrücken in das dortige Outlet gefahren, da ich dort alles bekomme, was ich brauche und ich ganz gern die Kleidung, die ich kaufen möchte, anprobiere. Deswegen auch nur wenig Onlineshopping.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Kim (19): Die meisten meiner Klamotten kaufe ich, wenn ich in ein Einkaufszentrum fahre. Ich bin nicht der Typ fürs Onlineshopping, weil ich Sachen gerne erst mal anprobieren möchte. Meistens gehe ich zu größeren Märkten wie zum Beispiel H&M, weil ich dort so gut wie immer etwas finde, das mir gefällt. Gerade bei meiner Größe von 1,54 Meter ist es manchmal schwierig, passende Klamotten zu finden. Deshalb spricht es mich persönlich mehr an, in einen Laden zu gehen und mich vor Ort zu entscheiden.

Das Geschäft mit der schnellen Mode



Dass Fast Fashion ein aktuelles Problem ist, hat mittlerweile fast jeder schon einmal gehört. Doch warum ist es eigentlich so ein großes Problem? Grundsätzlich beschreibt der Begriff „Fast Fashion“ ein Geschäftsmodell der Bekleidungsindustrie, bei dem die Sortimente rasant wechseln und zu sehr niedrigen Preisen sowohl produziert als auch verkauft werden. Die Probleme daran sind jedoch vor allem viele ökologische, soziale und ökonomische Kritikpunkte. Ein Beispiel für einen ökologischen Kritikpunkt ist, dass die Fashionindustrie für rund acht Prozent der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich ist. In letzter Zeit steht vor allem der Ultra-Fast-Fashion-Konzern Shein immer wieder in der Kritik. Der Konzern ist vor allem auf den Sozialen Medien, zum Beispiel bei Instagram oder Tik Tok, sehr bekannt und hat dort viele Partnerschaften mit Influencern. Durch die Sozialen Medien werden Menschen jedoch häufig zu einem Überkonsum verleitet. Beispielsweise legen sich Deutsche im Schnitt fünf neue Kleidungsstücke pro Monat zu. Seit vergangenem Jahr ist Shein vor H&M und Zara das verkaufsstärkste Modelabel in den USA und sogar die meistbesuchte Fashion-Website der Welt. Pro Woche gehen dort zwischen 7000 und 8000 neue Produkte online. Die Kollektionen werden bei Shein jedoch nachweislich unter schlechten Arbeitsbedingungen hergestellt, und auch die Arbeiter in den Fabriken erhalten nur eine geringe Bezahlung. Bezüglich undurchsichtiger Lieferketten, gestohlener Designs, Dumping und Greenwashing steht der Konzern immer wieder in der Kritik. Bei all diesen Fakten kommt bei vielen Konsumenten der Wunsch auf, mehr gegen die Fast-Fashion-Industrie zu unternehmen. Allgemein wollen sie viel stärker darauf achten, nachhaltigere Kleidung und Slow Fashion zu unterstützen und zusätzlich dazu das Konsumverhalten überdenken. Denn auch wenn all die Kleidung, die man nicht mehr anziehen möchten, gespendet wird, landet im Schnitt circa 80 Prozent der global gespendeten Klamotten doch auf einer Müllhalde. Lena Holtmann

Julia (18): Ich kaufe meine Klamotten eigentlich ausschließlich online ein. Meistens besuche ich die Internetseiten großer Anbieter und schaue mich dort um, weil ich dort einfach eine große Auswahl habe und bequem von zu Hause aus bestellen kann.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Luana (16): Generell kaufe ich meine Kleidung eher online als in der Stadt, weil es für mich angenehmer ist, Dinge per Computer zu bestellen. Dabei greife ich meist auf Seiten wie Asos, Zara, H&M und Shein zurück, da sie die größten Anbieter sind. Bei Shein shoppe ich aktuell aber weniger, da es meist qualitativ nicht wirklich hochwertig ist.

Liam (18): Ich kaufe meine Klamotten online auf Asos oder Zalando. Auch bei Streetwear-Marken wie Peso kaufe ich über das Internet, da diese Marke keine Filialen führt. Generell kaufe ich gerne Nike- beziehungsweise Sportklamotten, welche ich dann in Online-Stores oder in Outlets kaufe. Marco Mautry

Viola (18): Meine Kleidung bestelle ich häufig im Internet. Auf der einen Seite ist es für mich einfach bequemer, die Sachen direkt nach Hause geliefert zu bekommen. Auf der anderen Seite gibt es weder in Bensheim noch irgendwo in der näheren Umgebung Geschäfte, in denen ich als jugendliche Person gerne shoppen gehen würde. Wenn ich allerdings in größeren Städten unterwegs bin, kaufe ich aber auch gerne in den Läden ein, wenn mich etwas anspricht. Am wichtigsten ist es mir, dass mir die Klamotten gefallen und gut passen. Trotzdem achte ich auch darauf, dass ich keine Marken unterstütze, die ihre Produkte superbillig und mit einer schlechten Qualität anbieten.

Friederike (17): Ich achte darauf, den Großteil meiner Kleidung secondhand zu kaufen. Sollte ich mir doch einmal etwas komplett Neues zum Anziehen kaufen, ist es mir wichtig, dass die Kleidungsstücke fair und nachhaltig produziert wurden. Generell sollten in meinen Klamotten möglichst viele Naturmaterialien verarbeitet sein, da ich das Gefühl von Polyester oder anderen synthetischen Stoffen auf der Haut überhaupt nicht mag. Auf Trends oder das Aussehen der Klamotten achte ich nicht primär. Es ist mir wichtiger, dass meine Kleidung funktionell ist. Mia Eck

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Luisa (15): Ich kaufe hier in Bensheim häufig ein, muss aber sagen, dass ich die letzte Zeit nicht wirklich gute Sachen finden konnte. Online bestelle ich mir auch viel, da es hier einfach viel mehr Auswahl gibt und ich bis jetzt eigentlich immer zufrieden war. Das sind häufig die Onlineshops von Zara, H&M, Bershka, Zalando, Pull&Bear. Die finde ich ganz gut.

Lea (16): Ich kaufe meine Klamotten oft über Zalando, da es hier eine große Auswahl gibt und ich alles, was ich brauche, bekomme. Für alles, andere, wobei es sich um keine Klamotten handelt, bin ich ein Amazon-Käufer. Antonia Ehnes