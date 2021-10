Beate (17): Ich persönlich empfinde den Unterricht in der Schule schon als neutral. Natürlich gibt es Momente, in welchen der Lehrer mal seine Meinung zu einem gewissen Thema äußert. Allerdings fühle ich mich durch solche Äußerungen nicht in meiner eigenen Meinungsbildung beeinflusst.

Jana (17): Ich bin der Meinung, dass die Lehrer im PoWi-Unterricht schon neutral sind. Allerdings ist Politik und Wirtschaft ein Fach, in welchem man über bestimmte Themen debattiert und diskutiert und damit auch verschiedene Meinungen kundgetan werden. Daher wird man als Schüler schon in seiner politischen Meinung beeinflusst, allerdings nicht durch die Lehrer, sondern durch die Gespräche und den gegenseitigen Austausch der Schülerinnen und Schüler untereinander. Mia Eck

Franzi (17): Lehrer sollten auf jeden Fall politisch neutral sein, da sie den Schülern faktisch darlegen sollen, wie Systeme funktionieren. Dadurch, dass Lehrer einen großen Einfluss auf Schüler haben und diese beeinflussen, sollten die Meinungen neutral sein, denn die Aufgabe ist es dennoch, dass sich die Schüler eine eigene Meinungen bilden.

Jana (17): Ich bin der Meinung, dass Lehrer politisch neutral sein sollten, da es das Ziel ist, Schülern und Schülerinnen zu zeigen, wie man sich frei eine eigene Meinung bildet. Aus diesem Grund ist die politische Neutralität in der Schule sehr wichtig. Dennoch ist es oft so, dass die persönliche Meinung der Lehrer den Schülern im Unterricht bewusst wird und diese können dadurch beeinflusst werden, dies sollte nicht sein. Svenja Thomas

Marlon (14): Ich denke nicht, dass die Lehrer mich politisch beeinflussen. Ich merke auch nicht, welche Partei ein Lehrer beispielsweise wählt. Schon eher, welche er nicht wählt. Natürlich macht der eine oder andere unterschwellig einen Kommentar, wodurch man grob abschätzen kann, in welche Richtung seine politische Meinung geht. Konrad Lehrer

Monja (16): Ich bin der Meinung, dass Schule nicht politisch neutral ist. Ich merke immer wieder, wie verschiedene Lehrer und Lehrerinnen ihre politische Meinung und Einstellung gegenüber einigen Parteien deutlich zeigen. Auch respektieren einige meiner Erfahrung nach Meinungen von Schülern nicht, so dass diese Meinung ihre Note beeinträchtigt. Ebenfalls nimmt die Meinung von Schülern Einfluss darauf, wie der Lehrer mit einem umgeht. Ich finde es nicht gut, wenn Lehrer ihre Meinung im Unterricht veröffentlichen, weil sie eine gewisse Macht über das Denken der Schüler haben.

Miriam (15): Aus meiner Sicht müssen Lehrkräfte in der Schule neutral bleiben. Ich hatte mal eine PoWi-Lehrerin, die Trump die ganze Zeit runtergemacht hat, was ich persönlich auch verstehen kann. Aber es ging über die Grenze von ins „richtige“ Licht rücken hinaus. Auch sollten die Lehrer die Meinung von Schülern respektieren und sie nicht verändern wollen. Ich verstehe, dass es wichtig ist, dass sie die richtigen Werte vermitteln, aber ein Lehrer kann ja nicht festlegen, was die richtigen Werte für jede einzelne Person sind. Antonia Ehnes