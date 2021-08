Anna-Lena (18): Ich glaube, wenn ich die Möglichkeit bekäme und es mir finanziell leisten könnte, würde ich einen Ausflug ins Weltall unternehmen. Der Grund hierfür ist, dass mich der Blick von oben auf die Erde interessieren würde. Und ich würde es gerne mal nachvollziehen, wie man in der Schwerelosigkeit in minimalistischer Basis leben kann.

Julian (15): Ich bin gespaltener Meinung bei diesem Thema. Einerseits interessiert es mich, wie es da oben im Weltall ist und sich die eigene Schwerelosigkeit am Körper anfühlt. Natürlich wäre es auch mal spannend, sich von oben ein Bild von der Erde machen zu können. Anderseits sagt mir ein Gefühl, was will ich eigentlich da oben, wenn ich doch auf der Erde alles habe, was ich brauche? Jedoch glaube ich, wenn es mir angeboten werden würde und ich es mir finanziell leisten könnte, wäre ich bereit, zu einem kleinen Ausflug ins Weltall zu starten. Anna-Lena Geiß

Alina (17): Ich würde keine Reise in den Weltraum antreten. Ich habe großen Respekt vor solchen Reisen und kann mir absolut nicht vorstellen, im Weltraum zu sein. Das Risiko, dass dabei etwas schief geht, wäre mir persönlich einfach zu hoch.

Sophie(17): Ja, ich würde auf jeden Fall eine Reise ins Weltall machen! Ich bin generell sehr risikobereit, deswegen wäre eine solche Reise kein Problem für mich. Außerdem fände ich es richtig interessant, einmal persönlich das Weltall zu sehen. Beate Sturm

Lena (19): Ich würde nicht in den Weltraum reisen, da die Kontra-Argumente für mich deutlich überwiegen. Die Raumfahrt ist sehr umweltschädlich und hat zu große Auswirkungen auf das Klima. Bereits ohne den Weltraumtourismus hat das Verhalten der Menschen einen großen Einfluss auf den Klimawandel. Weltraumreisen sind sicherlich zu Forschungszwecken sinnvoll, aber nicht für reinen Tourismus-Zweck.

Henrik (21): Ich denke nicht, dass eine Reise ins Weltall für mich sinnvoll wäre. Es wäre bestimmt ein unglaubliches Erlebnis, allerdings denke ich, dass Weltraumreisen zum jetzigen Zeitpunkt nur zu Forschungszwecken sinnvoll sind. Dennoch verstehe ich die Begeisterung hinter dem Weltraumtourismus. Lena Holtmann

Letizia (16): Allein um diese Erfahrung mal machen zu können, unseren Planeten von außen zu betrachten und um zu sehen, was für eine kleine Rolle wir eigentlich im Universum spielen, würde ich es machen. Man braucht dafür, soweit ich weiß, gutes Training und viel Erfahrung, damit es nicht gefährlich werden kann und das würde mich beängstigen. Es gibt positive und negative Argumente diesbezüglich, jedoch würde ich eher zu der Entscheidung tendieren, dass ich es machen würde.

Samiye (21): Ich würde nicht ins Weltall fliegen, da mir die Unendlichkeit etwas Angst macht. So sehr interessiert mich das Weltall nicht, als dass ich die damit verbundenen Risiken in Kauf nehmen würde.

David (22): Ich habe mich schon als Kind gefragt, wie es sich wohl anfühlt, schwerelos zu sein. Dennoch würde ich nicht in den Weltraum reisen, da es sich meiner Meinung nach nicht lohnt, deswegen der Umwelt zu schaden.

Giulia (19): Ich würde nicht ins Weltall fliegen wollen, da mir das Ganze trotzdem viel zu gefährlich wäre und ich meine Familie und meine Freunde, glaube ich, zu sehr vermissen würde. Marco Mautry